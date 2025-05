Rali de Portugal. Tänak liderou a manhã

Ott Tänak ascendeu à liderança logo na primeira especial do dia, em Mortágua, mas entretanto viu o colega Adrien Fourmaux crescer ao ponto de, agora, o francês estar a apenas 0,2 segundos do líder da classificação geral.



Em Arganil, Fourmaux ganhou a segunda especial consecutiva, após ter feito o melhor tempo em Góis, com uma marca de 8.55,8 minutos. "Sinto-me bem no carro. A aderência é baixa, mas tentei puxar muito, mas ainda temos muito caminho pela frente", revelou Fourmaux.



Os dois primeiros na estrada (Evans e Rovanperä) foram afetados pelo estado do piso e por terem de abrir o troço, ao ponto de Rovanperä ter caído do pódio da classificação geral.



Quem beneficiou foram os Toyotas de Sébastien Ogier e Takamoto Katsuta. "Está a ser uma grande luta, foi uma ronda matinal bastante desafiante. Espero manter-me na boa rota para lutar pela vitória", atirou Ogier.



Evans, líder do mundial, termina a manhã no 6.º posto da geral, seguido de Thierry Neuville, o campeão mundial em título.

A secção da tarde começará às 13h05, com a segunda passagem por Lousã.



Classificação Arganil 1:



1.º Adrien Fourmaux, Hyundai, 9.07,1 minutos



2.º Sébastien Ogier, Toyota +0,5s



3.º Takamoto Katsuta, Toyota, +1,7s



4.º Ott Tänak, Hyundai, +2,5s



5.º Thierry Neuville, Hyundai, +4,3s



Classificação geral:



1.º Ott Tänak, 38.45,1 minutos



2.º Adrien Fourmaux, +0,2s



3.º Sébastien Ogier, +7,4s



4.º Takamoto Katsuta, +8,1s



5.º Kalle Rovanperä, +13,1s