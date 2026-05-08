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Rali de Portugal. Tempo de Elfyn Evans corrigido após `encontro` com reboque
O piloto britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) viu o seu tempo corrigido no sétimo troço da 59.ª edição do Rali de Portugal, sexta ronda da temporada, depois de surpreendido por um reboque em plena pista em Arganil 2.
Após o protesto da equipa Toyota, que alegou que o pó levantado pelo reboque ao quilómetro 16,03 do troço atrasou o piloto britânico, revistas as imagens e ouvido o comissário de corrida, o colégio de comissários entendeu dar razão ao líder do campeonato e corrigir o tempo dessa especial em 4,6 segundos.
Apesar dessa correção, Elfyn Evans mantém o quinto lugar da classificação, mas a 28,1 segundos do líder, o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris).
Apesar dessa correção, Elfyn Evans mantém o quinto lugar da classificação, mas a 28,1 segundos do líder, o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris).