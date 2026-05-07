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Rali de Portugal volta hoje à estrada
Arranca esta quinta-feira a 59.ª edição do Rali de Portugal, sexta prova do Campeonato do Mundo (WRC). O primeiro piloto a sair é o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) nas primeiras três especiais que hoje se disputam.
O troço Águeda/Sever, com 15,98 quilómetros, abre as hostilidades para os 70 pilotos inscritos na edição deste ano.
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Ariana Azevedo – RTP Antena 1
O Rali de Portugal decorre até domingo, com o centro nevrálgico da prova a estar montado na Exponor, em Matosinhos.
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Ariana Azevedo – RTP Antena 1
Uma hora depois, a partir das 16:05, é a vez de Sever/Albergaria acolher, nos seus 20,24 quilómetros cronometrados, a caravana mundialista, na qual se incluem, também, os 14 participantes do Campeonato de Portugal de Ralis.
O dia termina na Figueira da Foz, com a realização da superespecial espetáculo, com 2,1 quilómetros, a partir das 18h05.
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