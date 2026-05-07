Rali de Portugal volta hoje à estrada

Uma hora depois, a partir das 16:05, é a vez de Sever/Albergaria acolher, nos seus 20,24 quilómetros cronometrados, a caravana mundialista, na qual se incluem, também, os 14 participantes do Campeonato de Portugal de Ralis.





O dia termina na Figueira da Foz, com a realização da superespecial espetáculo, com 2,1 quilómetros, a partir das 18h05.





O troço Águeda/Sever, com 15,98 quilómetros, abre as hostilidades para os 70 pilotos inscritos na edição deste ano.### 1739515###Ariana Azevedo – RTP Antena 1O Rali de Portugal decorre até domingo, com o centro nevrálgico da prova a estar montado na Exponor, em Matosinhos.