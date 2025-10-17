Motores
Rali. Sébastien Ogier lidera Rali Centro da Europa
Sébastien Ogier lidera o Rali Centro da Europa. O piloto francês, da Toyota, procura chegar ao nono título de campeão do mundo.
Na segunda posição segue o companheiro de equipa, Kalle Rovanpera, a pouco mais de dois segundos. Ott Tanak, da Hyundai, fecha o top três. O estónio está a 30 segundos de Ogier.
Esta prova decorre nas estradas de asfalto da Alemanha, Aústria e República Checa. Depois deste rali ficam a faltar as provas do Japão e da Arábia Saudita.
