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Raúl Fernández vence corrida sprint do Grande Prémio de Itália de MotoGP
O espanhol Raúl Fernández (Aprilia) chegou em primeiro lugar ao final da corrida sprint do Grande Prémio de Itália de MotoGP, sétima das 22 etapas do Mundial de motociclismo de velocidade, ao dominar da primeira à última volta em Mugello.
O espanhol Marc Márquez (Ducati), sete vezes campeão e detentor do título, protagonizou uma partida espetacular, mas perdeu a liderança nas primeiras curvas do circuito italiano, para Fernández o também seu compatriota Jorge Martín (Aprilia).
Os dois pilotos da Aprilia destacaram-se da concorrência, com Fernández a avançar confortavelmente para o seu primeiro triunfo em corridas sprint, à frente de Martín, campeão mundial em 2024, que, em algumas ocasiões, até conseguia aproximar-se do companheiro de equipa, sem colocar em causa o triunfo.
No terceiro lugar terminou o italiano Fabio di Giannantonio (Ducati), à frente do seu compatriota Marco Bezzecchi (Aprilia), líder do Mundial, que tinha partido da ‘pole position’, e Márquez, no regresso após as operações ao ombro e ao pé, no quarto e quinto lugares, respetivamente.
Bezzecchi lidera a classificação de pilotos do Mundial, com 148 pontos, mais 12 do que Martín, enquanto Fernández segue no quinto posto, com 80.
Os dois pilotos da Aprilia destacaram-se da concorrência, com Fernández a avançar confortavelmente para o seu primeiro triunfo em corridas sprint, à frente de Martín, campeão mundial em 2024, que, em algumas ocasiões, até conseguia aproximar-se do companheiro de equipa, sem colocar em causa o triunfo.
No terceiro lugar terminou o italiano Fabio di Giannantonio (Ducati), à frente do seu compatriota Marco Bezzecchi (Aprilia), líder do Mundial, que tinha partido da ‘pole position’, e Márquez, no regresso após as operações ao ombro e ao pé, no quarto e quinto lugares, respetivamente.
Bezzecchi lidera a classificação de pilotos do Mundial, com 148 pontos, mais 12 do que Martín, enquanto Fernández segue no quinto posto, com 80.
(Com Lusa)