Razgatlioglu dominou Superbikes no Algarve

Toprak sai de Portimão com um novo recorde absoluto do circuito, "pole position", novo recorde de volta rápida em corrida e a segunda posição no campeonato.



Na corrida de domingo, que teve de ser interrompida devido à queda do australiano Jason O’Halloran (Yamaha), o piloto turco acabaria por se impor ao italiano Nicolo Bulega (Ducati) por 0,195 segundos, com o espanhol Álvaro Bautista (Ducati) em terceiro, a 3,512.



Razgatlioglu venceu a corrida de sábado, a corrida de 'super pole' e a corrida deste domingo, perante 53.407 espetadores.



Esta foi a sétima vitória de Toprak Razgatlioglu no Mundial de Superbikes, que lhe permitiu ser o segundo classificado do campeonato, com 82 pontos. O líder é Nicolo Bulega, com 111, depois de ter sido sempre segundo classificado este fim de semana e de ter feito, também ele, um triplete.



A próxima ronda será nos Países Baixos, de 11 a 13 de abril.