Red Bull vai construir o próprio motor a partir de 2025

Para levar a cabo esse objetivo, já começou a contratar técnicos e a construir uma nova divisão na fábrica de Milton Keynes, no Reino Unido.



"O diretor técnico Ben Hodgkinson [ex-Mercedes] integrará a Red Bull Powertrains [divisão de motores] com a tarefa de dirigir os aspetos técnicos e concentrar-se no desenvolvimento da primeira unidade de potência desenvolvida pela Red Bull, a fim de se ajustar à nova regulamentação aprovada para 2025", lê-se.



A Red Bull tinha como fornecedora de motores a Honda, que anunciou a retirada da Fórmula 1 a partir do final deste ano, tendo vendido à própria Red Bull a sua tecnologia.



Entre 2022 e 2024, a equipa das bebidas energéticas vai desenvolver internamente o atual motor Honda, antes de começar a produção da sua própria unidade.



A Red Bull participa no Campeonato do Mundo desde 2005, tendo conquistado quatro títulos consecutivos de construtores e de pilotos, entre 2010 e 2013, com o alemão Sebastian Vettel.