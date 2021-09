Ricciardo vence GP de Itália e dá primeiro triunfo à McLaren na F1 desde 2012

O australiano Daniel Ricciardo (McLaren) venceu hoje o Grande Prémio de Itália, 14.ª prova do Mundial de Fórmula 1, dando o primeiro triunfo à equipa britânica desde o Grande Prémio do Brasil de 2012.