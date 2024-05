Rovanperä quer regressar para o último dia de prova apesar do acidente

O piloto finlandês Kalle Rovanperä (Toyota) espera regressar este domingo para o último dia do rali de Portugal, apesar do acidente que teve esta manhã, em Montim, na especial 11, que o obrigou a retirar-se hoje da competição.

“Penso que carro está bem e, caso não haja nada de especial, acredito que estará bom para regressar amanhã [domingo]. Sei que não será fácil pela posição de saída para estrada, vou estar a limpar as pistas, mas estamos cá para ajudar a equipa e vamos tentar trazer o máximo de pontos”, disse o vencedor das duas últimas edições da prova.



O jovem piloto nórdico pode regressar à prova na condição de 'super-rali', e apesar de já não ter ambições para a classificação geral, ainda pode somar pontos na etapa final deste domingo, em Fafe, e proporcionar espetáculo ao público.



“Os fãs portugueses são incríveis. É muito bom sentir o apoio deles. O ambiente nas etapas é fantástico”, completou.



Kalle Rovanperä admitiu um erro numa travagem que causou o acidente desta manhã, e confessou a desilusão por não poder defender o título de bicampeão na corrida.



“Foi uma pena, porque a manhã até nos correu bem. Mas, depois, falhei a travagem numa reta e acabámos por sair da estrada numa parte que até era simples. Houve uma confusão numa prévia sequência de curvas, e a estas velocidades não se pode cometer erros e talvez isso tenha afetado a minha travagem”, completou.



O finlandês seguia na liderança do rali de Portugal, e até tinha hoje vencido a primeira especial do dia. Com a sua retirada, o primeiro classificado passa a ser o companheiro de equipa Sebástien Ogier.



“Foi uma boa manhã para nós. Achamos que podíamos ser mais rápidos, e forçámos um pouco o ritmo sem correr grandes riscos. Os pisos estavam bons nas primeiras passagens, e apesar de não sabermos como vão ficar agora à tarde, talvez as surpresas ainda não tenham chegado. É preciso manter a concentração total”, completou o piloto francês.