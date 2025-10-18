Rovanperä sobe ao comando do Rali do Centro Europeu

Rovanperä chegou ao final do dia com 36,3 segundos de vantagem sobre o estónio Ott Tänak (Hyundai i20) e 44,7 sobre o britânico Elfyn Evans (Toyta Yaris), que é terceiro.



O piloto finlandês, que vai passar para os monolugares em 2026, entrou ao ataque e assumiu o comando logo na primeira das seis especiais do dia, com 0,7 segundos de vantagem sobre o líder do campeonato, Ogier.



Contudo, o piloto francês sofreu um furo na segunda especial, que provocou o despiste contra uma árvore.



“O sensor também não funcionou e eu não tive a informação. Ao entrar numa curva ligeira, o carro não virou e entrei na valeta, acabando por embater numa árvore”, explicou, desalentado, Sébastien Ogier.



Um incidente parecido com o que lhe provocou a desistência desta prova há um ano.



Tanto o piloto como o navegador Vincent Landais saíram ilesos, esperando regressar domingo para lutar pelos 10 pontos disponíveis e minimizar as perdas para o campeonato.



Com o acidente de Ogier, Kalle Rovanperä ficou mais à vontade na frente.



“O dia correu bem. As especiais da tarde eram um pouco mais traiçoeiras. Amanhã [domingo] vai ser um dia comprido”, frisou.



Com o terceiro lugar, Evans sobe, provisoriamente, à liderança do campeonato.



“Faltou-nos alguma velocidade à tarde. Mas vamos tentar novamente amanhã”, disse o piloto galês.



Para domingo estão previstas quatro especiais, com 77,78 quilómetros cronometrados, na única prova do campeonato disputada em três países diferentes (Alemanha, Áustria e República Checa).