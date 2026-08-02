Sami Pajari vence Rali da Finlândia





(Com Lusa)

Pajari, acompanhado pelo navegador Marko Salminen, terminou com 26,7 segundos de vantagem sobre o sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris), enquanto o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) foi terceiro, a 1.19,5 minutos, completando o pleno da marca japonesa no pódio.O piloto finlandês iniciou o último dia com 46,4 segundos de vantagem e optou por gerir o andamento nas duas passagens pelos 30,02 quilómetros de Himos-Jämsä, terminando no quinto lugar a ‘power stage’ que encerrou a prova.“Não sei o que dizer. Foi muito importante vencer na Estónia, mas uma vitória em casa é sempre algo especial”, declarou Pajari, recebido no final da última classificativa pelo antigo campeão mundial finlandês Ari Vatanen.O triunfo de Pajari corresponde à 200.ª vitória de um piloto finlandês no Mundial de Ralis, depois de o próprio ter garantido a 199.ª na Estónia, e tornou-o no 14.º representante do país a vencer a prova desde a integração no WRC.“Nem sempre tem sido fácil para os finlandeses, mas, depois de um rali verdadeiramente louco, conseguimos. Um grande agradecimento à equipa e também a todos os adeptos pelo apoio”, acrescentou.Pajari tornou-se também no primeiro finlandês a vencer duas provas consecutivas do Mundial desde os triunfos de Kalle Rovanperä na Polónia e na Letónia, em 2024.Depois da vitória de Rovanperä em 2025, a Finlândia voltou a ter pilotos da casa no lugar mais alto do pódio em duas edições consecutivas pela primeira vez desde os triunfos de Jari-Matti Latvala, em 2014 e 2015.A Toyota alcançou a oitava vitória no Rali da Finlândia nas últimas nove edições. Com 11 triunfos desde a criação do Mundial, a marca japonesa ultrapassou a Ford e tornou-se a construtora mais bem-sucedida na prova finlandesa.Pajari herdou a liderança no sábado, após o acidente do francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que comandava desde sexta-feira e saiu da estrada a alta velocidade na segunda passagem por Västilä.Ogier e o navegador Julien Ingrassia abandonaram o automóvel pelos próprios meios e foram transportados para o hospital para exames de precaução, tendo ambos revelado nas redes sociais que se encontravam bem, apesar de terem permanecido internados durante a noite.Solberg venceu a primeira classificativa de domingo e foi o mais rápido na classificação do último dia, apesar de fortes dores nas costas provocadas por uma aterragem violenta. O sueco recebeu assistência médica antes do troço final e ficou a apenas 25 milésimos de segundo de Evans na ‘power stage’.O segundo lugar confirmou a repetição do resultado alcançado pela Toyota na Estónia, onde Pajari também tinha terminado à frente de Solberg.Evans recuperou até ao terceiro posto depois de ter capotado no sábado. Os espetadores colocaram o Toyota novamente na estrada e os mecânicos da equipa repararam os danos durante a assistência.O britânico venceu a ‘power stage’ e reforçou a liderança do Mundial, com 201 pontos, dispondo agora de 30 pontos de vantagem sobre Pajari. Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) desceu ao terceiro lugar do campeonato, com 160, e Solberg é quarto, com 156.Adrien Fourmaux (Hyundai i20) terminou a prova na quarta posição, a 16,4 segundos de Evans, enquanto o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) subiu ao quinto lugar após a saída de estrada de Katsuta na última classificativa.O japonês embateu numa árvore e alcançou a meta com a frente do automóvel bastante danificada, caindo para sexto, à frente do irlandês Josh McErlean (Ford Puma).Jari-Matti Latvala terminou no oitavo lugar da geral e venceu a categoria RC2, enquanto o estónio Robert Virves conquistou o quarto triunfo em outras tantas participações no WRC2 esta temporada, após uma penalização de 30 segundos aplicada ao finlandês Teemu Suninen.O Mundial prossegue entre 27 e 30 de agosto, com o Rali do Paraguai, 11.ª prova da temporada.