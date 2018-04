Sébastien Loeb lidera primeiro dia no Mundial de Ralicrosse em Montalegre

Lusa Comentários 28 Abr, 2018, 18:38 | Motores

O nove vezes campeão do mundo de ralis venceu a primeira manga com um tempo de 02.41,054 minutos, milésimos à frente de Mattias Ekstrom (Audi S1) com 02.41,266 e do campeão em título, Johan Kristoffersson (Wolkswagen Polo R), com 02.42,559.



Já na segunda manga, o vencedor foi Timmy Hansen com 02.39,635, à frente do colega de equipa Sébastien Loeb que fez 02.39,669 e de Mattias Ekstrom com 02.40,044.



Numa jornada que teve em estreia no Circuito Internacional de Montalegre uma nova bancada com cerca de 3.000 lugares, junto ao setor em terra, e acessos melhorados, Loeb somou já 95 pontos, enquanto Timmy Hansen garantiu 88 pontos, mais um que Mattias Ekstrom.



O detentor do troféu, Johan Kristoffersson, terminou o dia no quarto lugar com 80 pontos somados, o norueguês Andreas Bakkerud (Audi S1) fechou o `top cinco´ com 78 pontos à frente do campeão do mundo de ralis, Peter Solberg, com 74 pontos.



Os dois únicos portugueses nesta categoria Supercar, Joaquim Santos (Ford Focus) e Mário Barbosa (Citroen DS3), terminaram nos últimos lugares, nomeadamente no 16.º e 18.º, respetivamente.



Na prova de abertura do campeonato, em Barcelona, o vencedor foi Ekstrom, mas um toque no arranque levou à sua desclassificação, a favor de Kristoffersson.



Já na categoria Super 1600, após as duas qualificações, Rokas Baciuska lidera a tabela de tempo, tendo vencido as duas mangas, seguido de Jimmy Terpereau e Miximilien Eveno.



O Ralicrosse em Montalegre prossegue no domingo com mais duas mangas de qualificação nos Supercar, durante a manhã, e com as meias-finais e final, durante a tarde.



Depois de Montalegre, o Mundial de Ralicrosse segue para Mettet, na Bélgica, e termina em novembro na Cidade do Cabo, na África do Sul.