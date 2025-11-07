Sébastien Ogier lidera no Japão e Rovanperä afasta-se do título mundial de ralis

Ogier, que chegou a esta ronda empatado no segundo lugar do campeonato com Rovanperä, terminou o segundo dia com o tempo de 1:11.48,2 horas, deixando na segunda posição o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), a 07,9 segundos, com o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), líder do campeonato, na terceira posição, a 10,2 segundos.



O dia ficou marcado pelo erro de Kalle Rovanperä, que tinha começado o dia na liderança depois de ter sido o mais rápido na superespecial disputada na véspera, logo na segunda especial da manhã.



O antigo bicampeão mundial (2022 e 2023) acertou com a traseira do seu Yaris numa barreira, danificando a suspensão do lado esquerdo.



A reparação com abraçadeiras metálicas custou-lhe três minutos, perdendo quase outro tanto ao disputar a especial seguinte, de 17 quilómetros, nessas condições.



“Provavelmente, foi uma nota demasiado otimista”, admitiu o piloto finlandês, que conseguiu “desenrascar para continuar em prova” mas “num ritmo muito lento”.



Rovanperä afundou-se na classificação e terminou a jornada em 17.º, a 5.42,2 minutos de Ogier.



O francês venceu três das seis especiais do dia, duas delas da parte da tarde.



“Fizemos o que tínhamos a fazer. É sempre divertido lutar pelo campeonato. Caso contrário não estaríamos aqui”, sublinhou o piloto gaulês, que persegue um nono título mundial que lhe permitiria igualar o recorde do compatriota Sébastien Loeb.



Elfyn Evans, que lidera o campeonato de pilotos e pode conquistar o primeiro título da carreira no domingo se terminar com pelo menos 36 pontos de avanço sobre Ogier e Rovanperä, fechou o dia no terceiro lugar.



“O carro ainda não está bem ao meu gosto. O Seb foi muito rápido mas o rali é longo”, disse o galês.



Sábado disputam-se mais sete troços, com um total de 122 quilómetros cronometrados.



