Sébastien Ogier salta para a liderança do Rali de Portugal





(Com Lusa)

O piloto francês aproveitou a saída de estrada e os dois furos sofridos pelo compatriota Adrien Fourmaux (Hyundai i20), anterior líder, para ascender ao comando da prova.Fourmaux, que entrou para esta classificativa com quatro segundos de vantagem sobre Ogier, sofreu uma saída de pista que lhe provocou a destruição dos dois pneus do lado direito do seu Hyundai, o que lhe custou 29,3 segundos.Com esse resultado, o piloto da Hyundai desceu de primeiro para sexto, a 25,3 segundos do novo líder.No mesmo local, também o sueco Oliver Solberg (Toyota Yaris) saiu de estrada, perdendo, no entanto, apenas 8,7 segundos para Ogier, mantendo o quarto lugar.O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) é, agora, o segundo classificado, a 4,2 segundos do comandante, com o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris) em terceiro, a 8,7.Ainda faltam disputar dois troços esta sexta-feira, em Lousã e Mortágua.