Segunda bandeira vermelha interrompe GP da Catalunha de MotoGP

A prova será novamente reiniciada, as agora com 12 voltas.





Primeira bandeira vermelha





O Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, sexta ronda da temporada, foi primeiramente interrompido na 12.ª das 24 voltas previstas, devido a um acidente envolvendo os espanhóis Alex Márquez (Ducati) e Pedro Acosta (KTM).



Acosta liderava a corrida quando, na curva 10 do circuito de Montmeló, a KTM do piloto espanhol pareceu perder velocidade quando Alex Márquez, que seguia colado à traseira da mota austríaca, embateu na mota do adversário.



A Ducati do irmão mais novo de Marc Márquez saiu de pista e acabou por voar, às cambalhotas.



A roda dianteira ainda embateu na Ducati do italiano Fabio DiGiannantonio, que ia a passar.



De acordo com a direção de corrida, todos os pilotos estão conscientes, mas Alex Márquez foi retirado do local de ambulância em direção ao centro médico do circuito catalão.



A corrida foi depois retomada quando faltava ainda 13 voltas, sem Alex Márquez nem o italiano Enea Bastianini (KTM), que já tinha caído anteriormente.







Depois de um primeiro acidente entre os espanhóis Alex Márquez (Ducati) e Pedro Acosta (KTM), o recomeço da corrida ficou marcado por uma queda coletiva entre os italianos Francesco Bagnaia (Ducati), Luca Marini (Honda) e o francês Johann Zarco (Honda), que deixou o piloto gaulês preso entre a carenagem e a roda traseira da mota de Bagnaia.De acordo com a direção de corrida, todos os pilotos envolvidos estão conscientes, mas Zarco está a ser assistido na escapatória da primeira curva do circuito.