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Segunda bandeira vermelha interrompe GP da Catalunha de MotoGP
Um acidente pouco depois do retomar do Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, sexta ronda da temporada, provocou hoje uma segunda interrupção da corrida.
Depois de um primeiro acidente entre os espanhóis Alex Márquez (Ducati) e Pedro Acosta (KTM), o recomeço da corrida ficou marcado por uma queda coletiva entre os italianos Francesco Bagnaia (Ducati), Luca Marini (Honda) e o francês Johann Zarco (Honda), que deixou o piloto gaulês preso entre a carenagem e a roda traseira da mota de Bagnaia.
De acordo com a direção de corrida, todos os pilotos envolvidos estão conscientes, mas Zarco está a ser assistido na escapatória da primeira curva do circuito.
De acordo com a direção de corrida, todos os pilotos envolvidos estão conscientes, mas Zarco está a ser assistido na escapatória da primeira curva do circuito.
A prova será novamente reiniciada, as agora com 12 voltas.
Primeira bandeira vermelha
O Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, sexta ronda da temporada, foi primeiramente interrompido na 12.ª das 24 voltas previstas, devido a um acidente envolvendo os espanhóis Alex Márquez (Ducati) e Pedro Acosta (KTM).
Acosta liderava a corrida quando, na curva 10 do circuito de Montmeló, a KTM do piloto espanhol pareceu perder velocidade quando Alex Márquez, que seguia colado à traseira da mota austríaca, embateu na mota do adversário.
A Ducati do irmão mais novo de Marc Márquez saiu de pista e acabou por voar, às cambalhotas.
A roda dianteira ainda embateu na Ducati do italiano Fabio DiGiannantonio, que ia a passar.
De acordo com a direção de corrida, todos os pilotos estão conscientes, mas Alex Márquez foi retirado do local de ambulância em direção ao centro médico do circuito catalão.
A corrida foi depois retomada quando faltava ainda 13 voltas, sem Alex Márquez nem o italiano Enea Bastianini (KTM), que já tinha caído anteriormente.
Acosta liderava a corrida quando, na curva 10 do circuito de Montmeló, a KTM do piloto espanhol pareceu perder velocidade quando Alex Márquez, que seguia colado à traseira da mota austríaca, embateu na mota do adversário.
A Ducati do irmão mais novo de Marc Márquez saiu de pista e acabou por voar, às cambalhotas.
A roda dianteira ainda embateu na Ducati do italiano Fabio DiGiannantonio, que ia a passar.
De acordo com a direção de corrida, todos os pilotos estão conscientes, mas Alex Márquez foi retirado do local de ambulância em direção ao centro médico do circuito catalão.
A corrida foi depois retomada quando faltava ainda 13 voltas, sem Alex Márquez nem o italiano Enea Bastianini (KTM), que já tinha caído anteriormente.