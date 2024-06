Sérgio Pérez renova com Red Bull por dois anos na Fórmula 1

Sérgio Pérez mantém-se, assim, na formação britânica pelo menos até 2026.



O piloto mexicano tem sido o companheiro de equipa do neerlandês Max Verstappen desde 2021.



“Estou muito satisfeito com este compromisso com a Red Bull e de poder contribuir para o sucesso desta equipa por mais dois anos”, disse Pérez, citado pelo comunicado da formação de Milton Keynes.



Já o diretor desportivo da equipa, o britânico Christian Horner, enfatizou a estabilidade garantida pela renovação de contrato.



“A continuidade e a estabilidade são muito importantes para a equipa. O ‘Checo’ e o Max formam uma dupla de êxito e robusta”, frisou Horner.



O patrão da Red Bull admite que a temporada passada foi “um unicórnio”, com 21 vitórias em 22 corridas, duas delas garantidas pelo mexicano, na Arábia Saudita e no Azerbaijão.



Aos comandos do Red Bull, Pérez conquistou cinco vitórias e 29 pódios.



Este ano, o piloto sul-americano ainda não subiu ao degrau mais alto do pódio, ocupando o quinto lugar no Mundial de pilotos, com 107 pontos, a 62 do companheiro de equipa, que lidera o campeonato, com 169.