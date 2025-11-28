Sesks recupera liderança no Rali da Arábia Saudita após penalização de Fourmaux

O letão Martin Sesks (Ford Puma) recuperou hoje a liderança do Rali da Arábia Saudita, última prova do Mundial, depois de uma penalização aplicada ao francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20) à entrada para o parque de assistência.

O gaulês terminou o penúltimo dia de prova na frente em pista mas viu ser-lhe aplicado um minuto de penalização por ter entrado um minuto antes da hora prevista no Parque de Assistência, no final da jornada.

Desta forma, baixou ao quarto lugar, enquanto o letão Martin Sesks recuperou a liderança, com 3,4 segundos de vantagem sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que é, agora, o segundo, e 41,5 sobre o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), que é o terceiro.

“Não sei bem o que aconteceu. Agora temos de nos concentrar em nós próprios e deixar a equipa investigar”, disse o francês, que terminou a última especial com um pneu furado.

O dia ficou marcado pela grande quantidade de furos que afetaram os principais pilotos, incluindo os três candidatos ao título, Elfyn Evans (Toyota Yaris), Sébastien Ogier (Toyota Yaris) e Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), sobretudo na última especial.

Rovanperä, campeão em 2022 e 2023, terminou o dia na quinta posição, seguido de Ogier, que procura, na Arábia Saudita, confirmar o nono título mundial da carreira, feito que lhe permitiria igualar o recorde estabelecido pelo compatriota Sébastien Loeb, entre 2004 e 2012.

Elfyn Evans, que também furou no início do dia, é o oitavo, a mais de 2,5 minutos de Ogier.

O piloto francês furou o pneu direito traseiro no último troço mas decidiu não parar para trocar a roda, pois sabia que perderia mais de dois minutos com a operação.

Assim, ao percorrer a última especial com um pneu furado, cedeu apenas 23 segundos, apesar de ter perdido o quinto lugar para Rovanperä por apenas 0,2 segundos.

Pelo caminho, neste último troço, ficou o estónio Ott Tänak (Hyundai i20), com um furo na roda traseira esquerda, que lhe destruiu parte da carroçaria. Tänak ainda parou em pista para não atrasar Sesks, que seguia atrás.

O finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris) também furou e caiu para sétimo, entre Ogier e Evans.

Thierry Neuville também já tinha partido um amortecedor durante a manhã, que o atrasou.

Se os resultados se mantivessem como estão, Ogier seria campeão com um ponto de vantagem sobre Evans.

Para sábado estão previstos três troços, com um total de 65,66 quilómetros cronometrados.
