Simone Campedelli lidera Rali da Madeira após super especial de abertura

Campedelli foi o primeiro a completar a distância de 2,18 quilómetros, no emblemático percurso da Avenida do Mar, com o tempo de 1.34,9 minutos.



Também a bordo de um Skoda Fabia, Armindo Araújo foi segundo na classificação geral, e primeiro entre os pilotos do CPR, a 0,2 segundos, ao passo que o britânico Kris Meeke (Toyota Yaris) fechou o pódio, mas segundo entre os pilotos que pontuam para o Nacional, com mais 0,6.



O espanhol Diego Ruiloba (Citroën C3) foi quarto classificado, a 0,7 segundos de diferença, ao passo que o madeirense João Silva (Toyota Yaris) acabou em quinto, a 1,4.



Líder do CPR, o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) foi apenas sexto da geral, e terceiro entre os pilotos do Nacional, com mais 1,5 segundos.



No 'coração' da capital madeirense, estiveram presentes milhares de pessoas, que vibraram, sobretudo, com a passagem dos principais pilotos nacionais e regionais, sempre em clima de festa.



A primeira etapa do Rali da Madeira prossegue na sexta-feira, com a realização de seis troços cronometrados, num programa que prevê passagens duplas pelo Campo de Golfe (10,47 km), Palheiro Ferreiro (22,06 km) e Santana (14,14 km).



A prova automobilística, que integra ainda o FIA European Rally Trophy, o Peugeot Rally Cup Portugal/Ibérica e o Campeonato de Ralis da Madeira, conta com 13 provas especiais de classificação, ao longo de três dias, num total de 177,56 quilómetros cronometrados.