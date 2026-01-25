Solberg faz História no Rali de Monte Carlo

Solberg, que entrou para este último dia de prova na liderança, terminou com 51,8 segundos de vantagem sobre o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), segundo classificado, e 2.02,2 minutos sobre o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), campeão em título.



Depois de cavar uma vantagem de quase um minuto nos primeiros dias da prova monegasca, o filho do campeão mundial de 2003, Petter Solberg, jogou à defesa e limitou-se a levar o carro até final para garantir a segunda vitória da carreira (no ano passado vencera o rali da Estónia).



Este triunfo permitiu-lhe ultrapassar o compatriota Björn Waldegård, que, em 1970, vencera o Rali de Monte Carlo com 26 anos.



Solberg ainda apanhou um susto durante a manhã, com uma ligeira saída de pista.



“Não consigo compreender o que aconteceu. É mais um dia cheio de emoções. Este foi o rali mais difícil que já fiz na minha vida. É o meu primeiro rali em asfalto com este carro e aqui estamos, a ganhar a prova. Quero agradecer muito à Toyota pela confiança e pela crença. O trabalho de equipa foi excecional”, exultou o piloto sueco, que é navegado pelo britânico Paul Edmonson.



Elfyn Evans garantiu o segundo lugar da geral, a 51,8 segundos do vencedor. O galês realizou um último dia limpo, resistindo à pressão de Sébastien Ogier e somando mais pontos no Super Domingo (classificação independente, que distribuiu 15 pontos pelos cinco mais rápidos do dia) do que qualquer outro piloto do Rally1.



É que este último dia entrou também para a história do campeonato. Pela primeira vez, um carro de WRC3 venceu uma especial à geral. Aconteceu pelas mãos do italiano Matteo Fontana (Ford Fiesta), que foi o mais rápido em dois dos quatro troços de hoje, batendo o francês Yohan Rossell, num regressado Lancia Delta.



Sébastien Ogier, nove vezes campeão do mundo e 10 vezes vencedor do Rali de Monte Carlo, terminou a um minuto e 10,4 segundos, reconhecendo não ter tido resposta para o ritmo dos seus companheiros de equipa nas condições em constante mudança.



Elfyn Evans venceu a power stage final, somando os cinco pontos extra, e foi o segundo mais rápido hoje (quatro pontos), atrás de Rossell.



Assim, Oliver Solberg lidera o campeonato, com 30 pontos (25 pela vitória, um pelo quinto lugar no Super Domingo e quatro por ter sido segundo na power stage).



Elfyn Evans é o segundo, com 26 (17+4+5) e Sébastien Ogier o terceiro, com 18 (15+0+3).



Há um ano, o francês, que volta a participar no campeonato apenas a tempo parcial, tinha somado a pontuação máxima.



A próxima prova será o Rali da Suécia, de 12 a 15 de fevereiro.

