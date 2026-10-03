Solberg lidera na Sardenha e leva discussão do título para o último dia

Solberg parte para as quatro classificativas de domingo com 33,6 segundos de vantagem sobre o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), segundo classificado na prova italiana, enquanto o finlandês Sami Pajari (Toyota Yaris) ocupa a terceira posição, a 1.39,9 minutos.



O sueco começou o dia em terceiro e venceu duas especiais durante a manhã, ultrapassando o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que abandonou na primeira classificativa da tarde, após sair de estrada.



A desistência de Neuville promoveu Ogier ao segundo lugar e beneficiou igualmente Evans, que ganhou uma posição na luta pelo campeonato.



O francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20) sofreu dois furos durante o dia, mas venceu a última especial e recuperou o quarto lugar, ficando 6,4 segundos à frente de Evans, que é quinto.



Considerando os pontos correspondentes às posições atuais, Evans mantém a liderança virtual do campeonato, com 240 pontos, contra os 234 de Solberg e os 228 de Pajari. Mas estão ainda disponíveis dez pontos adicionais no domingo.



Cinco desses pontos serão atribuídos pela classificação das especiais do último dia e outros cinco pela ‘Power Stage’, o troço final.



Se as posições se mantiverem, Solberg precisará de conquistar mais seis pontos adicionais do que Evans para igualá-lo no campeonato. Nesse cenário, a vitória na Sardenha daria ao sueco vantagem no desempate, por somar três triunfos na temporada, contra dois do britânico.



Pajari continua matematicamente na discussão mas necessita de mudanças na classificação geral: mesmo conquistando os dez pontos adicionais, o terceiro lugar seria insuficiente para alcançar Evans.



O campeonato termina no domingo, com duas passagens por Osilo–Tergu e Sassari–Argentiera, sendo a última disputada como ‘Power Stage’, com um total de 61,62 quilómetros cronometrados.



