Solberg vence na Estónia, Tänak lidera Mundial

Solberg, que liderou a prova desde a segunda das 20 especiais, cortou a meta com o tempo de 2:36.35,1 horas, batendo Tänak por 25,2 segundos, com o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), campeão em título, a ser o terceiro classificado, a 48,3 segundos.



“Foram muitos anos a tentar, a tentar. Finalmente consegui. Nem sei o que dizer”, soltou, com a voz embargada pela emoção, Oliver Solberg, filho do antigo campeão mundial de 2003, Petter Solberg.



Aos 23 anos, Oliver venceu na sua estreia pela Toyota num carro da categoria principal, a Rally 1, depois de ter disputado, sem sucesso, o campeonato de 2022 pela Hyundai, marcado por diversos abandonos. É o terceiro mais novo de sempre a vencer um rali do campeonato do mundo, após Kalle Rovanperä (20 anos) e Jari-Matti Latvala (22).



Após três anos a competir no Rally 2, que lidera esta temporada, Oliver Solberg teve oportunidade de realizar uma prova com a Toyota e não deslustrou.



Assumiu o comando logo na segunda especial da prova, não mais perdendo o primeiro lugar.



Chegou a domingo com 21 segundos de vantagem para Tänak, que jogava em casa, e ainda aumentou a distância, somando os cinco pontos extra por ter sido o mais rápido no super-domingo, vencendo duas das três especiais de hoje, nove das 20 da prova.



“Foram os melhores dias da minha vida”, exultou Solberg.



O segundo lugar de Tänak foi suficiente para o campeão mundial de 2019 saltar de terceiro para a liderança do Mundial, com mais um ponto do que o galês Elfyn Evans (Toyota Yaris), que não foi além do sexto lugar.



“Foi uma prova muito difícil para nós”, admitiu Tänak, que agora terá de abrir a pista no Rali da Finlândia, no final deste mês.



O finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) foi o quarto classificado, seguido do francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20). Elfyn Evans ainda ganhou um lugar graças à desistência do japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), esta manhã devido a problemas mecânicos.



Tänak tem, agora, 162 pontos, mais um do que Evans, que perdeu um lugar depois de já ter tido 33 pontos de vantagem no Mundial.



O francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), que não participou nesta ronda, ainda é terceiro, com 141, mais três do que Rovanperä, que é quarto. Thierry Neuville é o quinto, no ano de defesa do título, com 114 pontos.



No Mundial de Construtores, lidera a Toyota, com 399 pontos, seguida da Hyundai, com 347.



Segue-se o Rali da Finlândia, de 31 de julho a 03 de agosto.