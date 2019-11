Sophia Floersch regressa ao circuito de Macau após acidente em 2018

"É muito bom estar de volta. Não tenho muito a perder, não tenho experiência com este carro. Estou mais focada em aprender e praticar para o próximo ano", disse à Lusa a jovem piloto de 18 anos, à margem do primeira dia de treinos no Grande Prémio (GP) de Macau.Sophia Floersch, que fazia no ano passado a sua estreia no evento, despistou-se na terceira das 15 voltas da prova e embateu no carro do japonês Sho Tsuboi, ultrapassando os "rails" de proteção na abordagem à curva do Hotel Lisboa.A piloto foi submetida a uma cirurgia de fusão à coluna vertebral, mas precisou de quatro meses para recuperar das várias fraturas.Sublinhando que os colegas "treinaram e correram todo o ano", a piloto afastou prontamente a hipótese de lutar pelos primeiros lugares.

"Não tenho muitas expetativas, o mais importante é divertir-me e trabalhar com a equipa", apontou.





Uma corrida emblemática



Disputado no icónico traçado citadino de 6,12 quilómetros, o Grande Prémio é o maior evento desportivo de Macau e a prova é considerada uma das mais perigosas do mundo.O 66.º Grande Prémio de Macau, que se realiza entre esta quinta-feira e domingo, tem um orçamento de 270 milhões de patacas (cerca de 30 milhões de euros), para um programa com seis corridas: o Grande Prémio de Macau de F3, a Taça GT, a Corrida da Guia, o 53.º Grande Prémio de Motos, a Taça de Carros de Turismo e a Taça GT-Corrida da Grande Baía.Em 2018 mais de 83.000 pessoas assistiram aos quatro dias do evento, marcado pela vitória do piloto de F3 Daniel Ticktum e pelo acidente aparatoso de Floersch.

Um ano antes, a competição ficou marcada pela morte do piloto britânico Daniel Hegarty (Honda), aos 31 anos, na prova de motos, que não registava fatalidades desde 2012.