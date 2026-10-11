Superbikes: Miguel Oliveira oitavo no Estoril em nova vitória e recorde de Bulega

O português Miguel Oliveira (BMW) terminou em oitavo a segunda corrida da ronda do Estoril do Mundial de Superbikes, vencida pelo italiano Nicolo Bulega (Ducati), que estabeleceu um novo recorde de pontos numa temporada.



Bulega cumpriu as 21 voltas em 33.28,170 minutos, deixando o espanhol Iker Lecuona (Ducati) na segunda posição, a 4,888 segundos, e o italiano Alberto Surra (Ducati) em terceiro, a 16,073.



Oliveira terminou a 26,236 segundos do vencedor, depois de uma corrida marcada por duas saídas de trajetória que comprometeram as suas possibilidades de repetir os quartos lugares conquistados nas duas primeiras corridas do fim de semana.



O piloto português partiu da quarta posição, mas saiu largo na curva seis da primeira volta, caindo para 14.º. Iniciou então uma recuperação, ultrapassando o britânico Alex Lowes (Bimota) e o norte-americano Garrett Gerloff (Kawasaki) na mesma manobra, na primeira curva da sexta volta, para subir a nono.



Na nona volta, voltou a sair largo na primeira curva, quando procurava ganhar posições, descendo a 11.º, antes de recuperar até ao oitavo lugar final, atrás de Gerloff, de quem ficou a 0,652 segundos.



Com os oito pontos somados nesta corrida, Oliveira encerrou a ronda portuguesa com 136, mantendo o 11.º lugar do campeonato, agora a apenas um ponto do espanhol Alvaro Bautista (Ducati), 10.º.



Na frente, Bulega completou o pleno de vitórias no Estoril e elevou para 29 o número de triunfos em 33 corridas nesta temporada, ampliando o recorde que pertencia a Bautista, com 27 em 2023, em 36 corridas.



O italiano, já campeão mundial, passou a somar 664 pontos, superando os 663 conquistados pelo britânico Jonathan Rea em 2019, com três corridas ainda por disputar.



Lecuona assumiu a liderança na partida, mas Bulega recuperou o comando na curva seis da primeira volta e construiu uma vantagem que lhe permitiu controlar a corrida.



A luta pelo terceiro lugar foi decidida por uma queda de Bautista na primeira curva da 17.ª volta, quando ocupava essa posição, permitindo a Surra completar o fim de semana com três terceiros lugares.



O italiano Yari Montella (Ducati) recuperou de 11.º na grelha para quarto e garantiu o título de melhor piloto independente, à frente do compatriota Axel Bassani (Bimota), quinto, e de Lorenzo Baldassarri (Ducati), sexto.



Bulega lidera o campeonato com 664 pontos, contra 518 de Lecuona e 290 de Montella.



A temporada termina no próximo fim de semana, com a prova de Jerez de la Frontera, em Espanha, de sexta-feira a 18 de outubro.