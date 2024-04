Superespecial do Rali de Portugal com novo traçado na Figueira da Foz

Em conferência de imprensa hoje realizada, convocada para reiterar a manutenção da superespecial da prova do Mundial de ralis (WRC) na Figueira da Foz, Manuel Domingues, vereador com o pelouro do Desporto, abordou algumas alterações ao traçado daquela que, este ano, será a primeira classificativa do rali.



Assim, de acordo com o autarca, a prova de classificação urbana volta a desenrolar-se na avenida de Espanha e no parque de estacionamento anexo a esta (conhecido como Parque das Gaivotas), mas com três rotundas desenhadas no interior deste espaço.



Duas das rotundas, de acordo com Manuel Domingues, serão percorridas pelos pilotos como se de um “oito” se tratasse e o salto existente em 2023 no interior do parque de estacionamento – que limitava a prestação dos pilotos por anteceder uma curva à esquerda – será colocado, este ano, sensivelmente a meio de uma das retas da avenida de Espanha (perto do edifício dos pilotos da barra), sendo feito no sentido leste – oeste.



“Entendeu-se, este ano, que se podiam fazer algumas alterações. O salto [do ano passado] era um bocado arrepiante para os pilotos. O percurso, em distância, é o mesmo, tem é o salto [fora do parque de estacionamento] e alterações interiores”, observou Manuel Domingues.



“Este ano, a primeira prova do rali, que é a superespecial, desenrola-se na Figueira da Foz [em 2023 foi apenas a 8.ª classificativa], com os pilotos e as suas equipas a pernoitarem na Figueira da Foz e, no dia, seguinte, a saírem daqui para as especiais da região Centro [Mortágua, Lousã, Góis e Arganil]”, acrescentou o vereador.



A superespecial urbana da Figueira da Foz têm a extensão de 2,94 quilómetros e está agendada para as 19:05 de 09 de maio, após a partida simbólica do rali, que decorre em Coimbra pelas 17:00.



Já sobre a manutenção da superespecial na Figueira da Foz e a questão levantada na terça-feira, pela Câmara de Coimbra, que pretende reaver, em 2025, a classificativa urbana da qual abdicou em 2023, Manuel Domingues lembrou que a Figueira da Foz assinou o ano passado e por três anos um contrato com o Automóvel Clube de Portugal (ACP) que lhe garante, precisamente, o direito de opção até ao ano que vem, inclusive.



“Coimbra pode dizer o que quiser (…) O município da Figueira tem o direito de opção nestes três anos, se o entender pode continuar a realizar a superespecial na Figueira da Foz, se não o entender a decisão será nossa”, enfatizou.



Essa avaliação será feita em novembro, embora Manuel Domingues tenha antecipado que, à partida, não será o município da Figueira da Foz a desistir de organizar a superespecial, como Coimbra fez em 2023.



Também o ACP, num breve comunicado divulgado na quarta-feira, reiterou que a Figueira da Foz “recebe e ganha a primeira superespecial do WRC Vodafone Rally de Portugal, conforme contrato que lhe confere esse direito de opção até 2025”.



Agendada para a próxima terça-feira, ainda de acordo com Manuel Domingues, está a assinatura dos protocolos com o ACP para o Rali de Portugal, por parte dos seis municípios da região Centro, numa cerimónia a ter lugar, a exemplo do ano passado, na Casa do Paço, na zona ribeirinha da Figueira da Foz.