Tanäk lidera Rali da Sardenha à entrada para o último dia

O piloto da Hyundai terminou o dia de sábado com o tempo de 2:43.35,6 horas, que lhe confere 46 segundos de vantagem sobre o irlandês Craig Breen (Ford Puma), segundo classificado, e 1.06,8 minutos face ao terceiro, o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20).



Tanäk foi o dominador desta jornada ao vencer seis das oito especiais do dia, saltando para a liderança logo no primeiro troço da manhã, até porque o anterior 'comandante', o finlandês Esapekka Lappi (Toyota Yaris) despistou-se no primeiro troço.



“Hoje correu bem. Senti-me bem com o carro e pude controlar as coisas. Já há muito tempo que não tinha um dia assim. Foi um pouco mais difícil quando fez mais calor, sobretudo à hora de almoço mas, de resto, o piso aguentou-se bem. Sabemos que muita coisa pode ainda acontecer. Não acaba enquanto não cruzarmos a linha de meta”, concluiu o piloto estónio.



Pelo caminho ficou, também, o belga Thierry Neuville (Hyundaj i20), que capotou, depois de ter desistido na véspera com problemas de transmissão.



Já o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) partiu a suspensão traseira esquerda e também foi forçado a abandonar.



O francês Adrien Fourmaux (Ford Puma) bateu numa pedra na última especial do dia, obrigando à neutralização do troço pois arrancou a suspensão traseira direita e a roda do seu Ford, ficando a impedir a pista.



A organização atribuiu aos três primeiros o mesmo tempo do vencedor do troço, o finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), confirmando, assim, a diferença de 46 segundos à entrada do último dia.



Rovanperä, líder do campeonato à partida, foi quem mais beneficiou dos problemas alheios, pois subiu de oitavo a quinto, estando a 51,4 segundos do quarto classificado, o francês Pierre Loubet (Ford Puma).



Para domingo estão previstos mais 39 quilómetros, divididos por quatro especiais, incluindo a 'power stage' final, que distribui 15 pontos pelos cinco mais rápidos.