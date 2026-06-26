Thierry Neuville lidera Rali da Acrópole





(Com Lusa)

Neuville, que começou o dia em terceiro, chegou à liderança logo na primeira especial desta sexta-feira, terminando com 9,7 segundos de vantagem sobre Sébastien Ogier (Toyota Yaris), segundo classificado, e 42,4 sobre o também francês Adrien Fourmaux (Hyundai i20), que é terceiro.Esta primeira etapa ficou marcada por troços muito duros, pedras, furos e vários problemas mecânicos entre os principais pilotos.O belga da Hyundai chegou ao final do dia no comando da prova, após seis classificativas em pisos de terra a norte de Loutraki, num total de 129,22 quilómetros cronometrados, naquela que foi a jornada mais longa do rali.“É sempre bom liderar, mas neste momento isso não significa nada para nós, porque o rali ainda é muito longo. Amanhã [no sábado] será muito duro para o carro e para os pneus”, afirmou Neuville.O campeão do mundo em 2024 assumiu a liderança na segunda classificativa, para a perder logo a seguir para Fourmaux. Mas, na quarta especial, em Stiri, Fourmaux sofreu um furo no pneu dianteiro direito. O belga também não escapou às dificuldades, tendo relatado problemas de equilíbrio no carro depois de perder a asa dianteira.“Foi muito apertado no final. Está incrivelmente duro lá fora. Estava a ter muitas dificuldades nas zonas rápidas, porque estamos sem o ‘splitter’ dianteiro e o equilíbrio aerodinâmico ficou afetado”, explicou Neuville, após a primeira passagem por Stiri.Sébastien Ogier, detentor do título mundial, manteve-se sempre próximo do líder.O piloto da Toyota Gazoo Racing venceu a quarta especial e terminou o dia como o principal perseguidor de Neuville, embora tenha garantido que a prioridade passou por evitar problemas.“Foi um bom dia para nós, posso estar satisfeito. Neste momento, estou apenas focado em mim e em manter-me longe de problemas”, disse o nove vezes campeão do mundo.Adrien Fourmaux foi um dos protagonistas da manhã, ao vencer Bauxites por apenas uma décima de segundo de vantagem sobre Neuville e ao conseguir depois um tempo de referência em Parnassos Mt, que lhe permitiu assumir provisoriamente a liderança do rali.No entanto, o Rali da Acrópole voltou a mostrar a sua dureza na classificativa seguinte, quando um furo fez o piloto francês cair para o quarto lugar. Fourmaux recuperou durante a tarde e venceu a última especial do dia, Thiva, subindo ao terceiro lugar da geral, a 42,4 segundos de Neuville.A M-Sport Ford viveu um dia de contrastes. Jon Armstrong (Ford Puma) esteve em destaque durante a manhã, chegando ao terceiro lugar da geral e conquistando a primeira vitória da carreira num troço do Mundial de Ralis, ao bater Ogier por seis décimas de segundo, em Elikon Mt.Contudo, a prova do norte-irlandês complicou-se na classificativa seguinte, quando sofreu um furo no pneu dianteiro direito e, em simultâneo, uma perda de potência. Armstrong acabou por abandonar, depois de perder mais de quatro minutos em Stiri 2.Elfyn Evans, líder do campeonato, teve uma sexta-feira difícil ao abrir a estrada e terminou a etapa no sétimo lugar, a 2.08,4 minutos de Neuville. O galês debateu-se com falta de tração durante todo o dia, num piso com muita gravilha solta e pedras de grande dimensão.“Sabíamos que ia ser difícil e foi ainda mais difícil do que esperávamos. Tentei puxar um pouco mais no último troço. A superfície era mais permissiva, mas não parece que estejamos a conseguir avançar”, admitiu Evans.No sábado, os concorrentes seguem para o Peloponeso, com 108,69 quilómetros cronometrados divididos por seis troços.