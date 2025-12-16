Tiago Monteiro elogia regresso da Fórmula 1 a Portugal

Em declarações à agência Lusa, o último piloto português a alinhar na Fórmula 1 considerou que o evento será “superimportante para a promoção de Portugal no mundo inteiro”.



“São excelentes notícias. A Fórmula 1 é dos desportos com maior impacto mundial nos últimos anos e traz grandes ganhos incríveis de imagem para os países que a recebem. Acho que é superimportante e faz todo o sentido para a promoção de Portugal no mundo inteiro”, disse o portuense, admitindo estar “muito contente com esta notícia”.



A somar aos ganhos potenciais em termos turísticos e económicos, Tiago Monteiro aponta, ainda, a possibilidade que se abre para o filho Noa Monteiro, também ele piloto, a disputar o campeonato espanhol de Fórmula 4.



“Estando o Noa numa trajetória fantástica para chegar à Fórmula 1 dentro de três ou quatro anos, é o ideal ter um piloto português para promover a modalidade e toda esta atividade”, sublinhou Tiago Monteiro.



Além disso, espera que seja a oportunidade de as empresas portuguesas apoiarem mais os pilotos nacionais.



“Além do Noa, há outros jovens que poderão sonhar com a Fórmula 1. Temos muito talento em Portugal, mal aproveitado muitas vezes, e talvez isto ajude as empresas portugueses a apoiarem um pouco mais os pilotos que têm talento”, explicou.



Tiago Monteiro disputou o Mundial de Fórmula 1 em 2005 e 2006, sendo o único português a alcançar um pódio, ao terminar o Grande Prémio dos Estados Unidos de 2005 no terceiro lugar, atrás do alemão Michael Schumacher (Ferrari) e do brasileiro Rubens Barrichello (Ferrari).



“Sendo o último piloto português a ter estado na Fórmula 1 há 20 anos, fico muito orgulhoso por a Fórmula 1 voltar a Portugal”, concluiu.



O acordo entre o Governo português e os promotores do campeonato foi hoje assinado em Londres, mas a data da realização do Grande Prémio só vai ser conhecida em junho de 2026, quando for definido o calendário do Campeonato do Mundo de 2027, sendo previsível que integre a 'temporada' europeia, durante a primavera.



Estas vão ser as 19.ª e 20.ªs edições do Grande Prémio de Portugal, novamente no Algarve, depois das corridas iniciais, em 1958 e 1960, no circuito da Boavista, no Porto, a de 1959 em Monsanto, em Lisboa, e entre 1984 e 1996 no Autódromo do Estoril, em Cascais.



A Fórmula 1 regressou a Portugal em 2020, após 24 anos de ausência do Mundial, na sequência da reorganização dos calendários devido à pandemia de covid-19, para a primeira de duas edições em Portimão, que vai voltar ao Mundial.



O britânico Lewis Hamilton, sete vezes campeão do mundo, então na escuderia Mercedes, venceu as duas últimas corridas.



Em 14 de agosto, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, tinha revelado, durante a Festa do Pontal, do PSD, em Quarteira, que estava tudo encaminhado para o regresso do Grande Prémio de Portugal ao Algarve.