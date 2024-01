Tiago Monteiro realça impacto da Inteligência Artificial

", disse à Lusa o piloto, que disputou o Mundial de Fórmula 1 em 2005 e 2006.A ronda de captação de investimento da startup portuguesa, que está presente em sete mercados a nível global, foi liderada pela GED Ventures, contando ainda com a participação de dois "business angels", José Pinto e Pedro Aguiar.", vincou Tiago Monteiro.O piloto acrescentou que a Full Venue está a crescer "muito rapidamente" nos últimos tempos e que a sua atividade gerou já uma receita de 5,7 milhões de euros para os clientes através da sua segmentação de público-alvo com base em IA.", assinalou.Atualmente, a Full Venue, que utiliza a IA para transformar a forma como as empresas rentabilizam as suas audiências, opera em Portugal, Espanha, Reino Unido, Finlândia, Bélgica, Roménia e Chile. Entre os seus clientes está, por exemplo, a Federação Belga de Futebol.





Piloto mantém carreira desportiva



Tiago Monteiro, além de empreendedor, mantém uma carreira desportiva e tem uma empresa de agenciamento de pilotos, que, segundo salientou, ocupam grande parte do seu tempo.



Ainda assim, enquanto piloto, o ano de 2023 foi um ano "atípico", revelou, por ter sido uma época "muito mais calma", com apenas quatro corridas realizadas.



"Desde que comecei a carreira, foi o ano com menos corridas. Não quer dizer que vou parar, pelo contrário, estou com muita vontade e com vários projetos", adiantou à Lusa o piloto e embaixador mundial da Honda há 12 anos.



E rematou: "Com os meus pilotos todos, 11 ou 12, e o meu filho, já tenho bastante com que me ocupar. As coisas estão a correr muito bem para o Noah (filho), está a competir a nível mundial nos karts. Vai ter mais um ano de karting, antes de dar o salto para os carros. Por isso, também está a ser uma aventura bastante interessante por aqui".