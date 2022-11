Tiago Monteiro termina WTCR em 15.º

Numa prova em que o espanhol Mikel Azcona (Hyundai Elantra) assegurou o título na véspera, ao ser terceiro na qualificação, o francês Nathanael Berthon (Audi RS3) e o belga Gilles Magnus (Audi RS3) venceram as duas corridas deste domingo.Tiago Monteiro fechou a temporada com um 13.º lugar na primeira corrida, a 40,153 segundos do vencedor, tendo sido ainda nono na segunda corrida, que acabou com o pelotão atrás do safety car, devido a um acidente nos últimos minutos.”, lamentou Tiago Monteiro.O formato atual do campeonato vai mudar em 2023, mas ainda se desconhece qual o modelo que será adotado, depois de um ano acidentado, em que a organização da corrida portuguesa, em Vila Real, ameaçou deixar o calendário se não tivesse mais apoio do promotor (Discovery Sports Events) e em que o construtor chinês Lynk & Co abandonou o campeonato a meio em protesto com a falta de segurança com os pneus escolhidos.Tiago Monteiro, que este ano esteve sempre longe dos lugares do pódio, revelou ter aprendido “muito”.”, concluiu.