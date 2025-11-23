Tiago Reis vence em Lagos, Gonçalo Guerreiro é o novo campeão de todo-o-terreno

Tiago Reis, navegado por Paulo Fiúza, bateu Daniel Silva/Gonçalo Magalhães (Taurus T3 Max) por 1.36,6 minutos, com Guerreiro/Pablo Moreno em terceiro, a 3.43,3 minutos dos vencedores.



Um resultado suficiente para se sagrarem campeões nacionais pela primeira vez, dada a ausência do líder do campeonato, João Ferreira (Toyota Hilux).



Pela primeira vez, um piloto dos SSV (veículos ligeiros) sagrou-se campeão, batendo os carros da categoria principal (Ultimate).



“Hoje acabámos por ter um furo e escapou-nos a segunda posição da geral, mas ainda assim terminamos com excelente pódio e alcançámos o objetivo principal, que era sagrar-me campeão absoluto”, disse Gonçalo Guerreiro.



Tiago Reis, apesar de batido no prólogo, venceu os dois setores seletivos, o que lhe garantiu a vitória na prova algarvia.



“Apesar de esta semana não ter estado a 100% fisicamente, pois estive bastante doente, conseguimos chegar ao Algarve e vencer a corrida, o que nos deixa muito satisfeitos. Parabéns a toda a equipa e à MMP pelo excelente trabalho”, resumiu o piloto de Fradelos, que aderiu também aos veículos da categoria T3.



Assim, o primeiro carro da categoria T1 (Ultimate), os carros de todo-o-terreno tradicionais, foi o Fiat Fullback Proto de Johannes Senders, na 15.ª posição, a 37.15,7 minutos do vencedor.



