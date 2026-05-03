Tiago Reis vence em Valpaços e é o novo líder no todo-o-terreno

Tiago Reis bateu Luís Cidade (Can-Am) por 3.00,9 minutos e Gonçalo Guerreiro (Polaris) por 7.08,5 minutos.



“Foi um fim de semana muito positivo. Ontem, no primeiro setor seletivo, tivemos problemas, mas conseguimos dar a volta e fizemos um bom esforço para vencer o setor. Hoje, conseguimos partir na frente, ganhámos o setor outra vez, por isso foi um fim de semana perfeito e saímos daqui bastante satisfeitos”, frisou o vencedor, novo líder do campeonato, com 39 pontos.



Nas restantes categorias destaque para os triunfos de José Rogeira (T1), Jorge Franco (T2), Luís Cidade (T4) e Marco Cardoso (T8) que, com estes triunfos, assumiram a liderança das respetivas categorias no CPTT.



Nas duas rodas, a vitória sorriu a Bruno Santos (Husqvarna).



O Campeonato de Portugal de todo-o-terreno regressa em maio, com a realização da terceira ronda da competição, o Raide da Ferraria, de 22 a 24 de maio.