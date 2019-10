Todo-o-Terreno. Tiago Reis e Valter Cardoso são os novos campeões nacionais

Um resultado que permitiu alcançar o grande objetivo de conquistar o primeiro título absoluto na modalidade.



Após duas temporadas que serviram essencialmente de aprendizagem e adaptação à modalidade, Tiago Reis mostrou-se esta temporada um dos pilotos mais rápidos e consistentes do pelotão, tendo conseguido uma vitória e três pódios nas provas em que terminou.



Uma época muito positiva e que terminou da melhor forma possível. “É uma sensação indiscritível terminar uma prova como esta e perceber que somos campeões nacionais. Foi um momento que não irei esquecer e um dos melhores da minha carreira desportiva. Iniciei-me no todo-o-terreno há apenas quatro anos e não esperava conseguir um título absoluto em tão pouco tempo. Trabalhamos muito, não tivemos um ano perfeito, mas conseguimos estar sempre na luta pelo título. Aqui em Portalegre tudo podia acontecer e felizmente aconteceu o que mais procurávamos e desejávamos”, começou por dizer o piloto do Mitsubishi Racing Lancer do Team Transfradelos.



Detalhes da corrida



Na maior prova nacional e numa das mais prestigiadas bajas internacionais, Tiago Reis começou por liderar no final do primeiro dia, mas a curta vantagem sobre o seu principal adversário deixava tudo em aberto para os dois sectores seletivos de domingo. “Durante a manhã não fomos tão fortes como esperávamos, mas entramos para os derradeiros 191 quilómetros cientes que teríamos de atacar a fundo. Percebemos que o nosso adversário estaria muito atrasado e a partir dai controlamos um pouco o nosso andamento pois só precisávamos de terminar na segunda posição. Estamos todos de parabéns e não posso deixar de dedicar este título a toda a equipa do Team Transfradelos, aos meus parceiros e a toda a minha família. Este campeonato é de todos”, concluiu o piloto famalicense.