Topra Razgatlioglu vence primeira corrida de Superbike no autódromo de Portimão

Numa corrida que começou com mais de duas horas de atraso devido a um acidente ocorrido na corrida de SuperSport300, Razgatlioglu partiu do segundo lugar, atrás do britânico Jonathan Rea (Kawasaki), mas à sétima volta assumiu o comando, cumprindo as 14 voltas ao circuito em 23.33,449 minutos.



O atual líder do Mundial de pilotos, o espanhol Alvaro Bautista (Ducati), terminou no segundo lugar, a 657 centésimos de segundo, enquanto Jonathan Rea, detentor da ‘pole position’, precisou de mais 3,032 para cumprir a prova.



A segunda corrida da ronda algarvia de Superbike está agendada para domingo, às 14:00.



Em Supersport300, a última ronda da categoria, os únicos portugueses em prova, Tomás Alonso e Dinis Borges, ao volante da Kawasaki Ninja 400, terminaram a corrida na 25.ª e 26.ª posições, respetivamente.



O germânico Dick Geiger venceu a corrida, naquela que foi a sua primeira vitória na categoria, à frente do francês Hugo De Cancellis, segundo, a 2,649 segundos, tendo o brasileiro Humberto Maier fechado o pódio, a 2,669 segundos do vencedor.



O espanhol Alvaro Diaz, líder do Mundial, terminou na sétima posição, mas assegurou o título de campeão mundial de pilotos, com o total de 239 pontos.



A corrida, que se iniciou às 12:40, foi interrompida à entrada para a terceira volta, devido a um acidente que envolveu o espanhol González Pérez e o francês Victor Steeman, tendo sido retomada pelas 17:15.



De acordo com a organização, o piloto francês foi transportado de helicóptero para o Hospital de Faro com politraumatismos e traumatismo craniano, sendo que, mais tarde, a mesma organização revelou que Steeman está "em estado crítico, devido aos ferimentos graves" que sofreu.



A segunda corrida de SupersSport300 está marcada para domingo, às 15:15.



O AIA é palco este fim de semana da nona de 12 rondas do Mundial de motociclismo, a segunda realizada este ano em Portugal, depois do Estoril, em maio, que integra as categorias de Superbike, SuperSport e SuperSport300.