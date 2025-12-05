Três candidatos correm pelo título no último Grande Prémio de Fórmula 1 do ano

Tal como há 18 anos, quando Hamilton e Alonso estavam na luta na derradeira ronda, também agora estão envolvidos dois pilotos da McLaren - o britânico Lando Norris e o australiano Oscar Piastri, para além do tetracampeão, o neerlandês Max Verstappen (Red Bull).



Contudo, em 2007, nenhum dos pilotos da McLaren conseguiu sagrar-se campeão, já que o estatuto foi reclamado pelo finlandês Kimi Räikkönen, então ao comando de um Ferrari.



Esta será a quarta vez este século em que pelo menos três pilotos chegam à última prova na disputa.



Em 2003, Michael Schumacher (Ferrari), Juan Pablo Montoya (Williams) e o piloto nórdico (McLaren) discutiram o título na última corrida, em que o alemão rubricou o sexto dos sete conquistados na sua carreira.



Já em 2010, foram quatro os pilotos a enfrentarem-se pelo título na derradeira corrida, que foi conquistado pelo alemão Sebastian Vettel (Red Bull), aquele que partiu com a maior desvantagem entre os quatro.



A última vez em que o Mundial de Pilotos e decidiu na última corrida do ano foi em 2021, na luta entre Verstappen e Lewis Hamilton, precisamente em Abu Dhabi.



Na altura, o troféu foi decidido na última volta, depois de um ‘safety car’ polémico, que custou o lugar de diretor de corridas ocupado por Michael Mais – hoje, é o português Rui Marques que está no cargo.



Mas o final mais emocionante terá sido o de 2008, quando o brasileiro Felipe Massa chegou a ser campeão durante breves segundos, antes de Lewis Hamilton ultrapassar Timo Glock (BAR) na última curva, num diluviano GP do Brasil, chegando ao quinto lugar e recuperando o ponto que lhe faltava para festejar o título.



Indo mais atrás, as decisões dos campeonatos de 1989 e 1990 no GP do Japão, última corrida dessas temporadas, também passaram para a história.



No primeiro caso, o francês Alain Prost (McLaren) fechou a porta ao brasileiro Ayrton Senna (McLaren). Os dois ficaram na gravilha, mas Senna voltou à pista, antes de ser desclassificado e o título entregue ao francês.



Um ano mais tarde, Senna partiu da pole position, mas a organização colocou-o a partir pelo lado mais sujo da pista. O brasileiro e Prost, novamente, chocaram na primeira curva, ficando fora de prova e Senna arrebatou o segundo título da sua carreira.



Agora, Lando Norris tenta afastar a pressão, dizendo que a sua abordagem “vai ser a mesma do que nos outros fins de semana”, enquanto Max Verstappen garante estar “relaxado” pois não tem “nada a perder”, até porque a meio da temporada tinha 104 pontos de atraso.



Norris parte para esta 24.ª e última ronda da temporada como favorito, pois lidera a classificação, com 408 pontos, mais 12 do que Verstappen e mais 16 face a Piastri, sendo que, para ser campeão pela primeira vez na história, sem ter de se preocupar com os resultados alheios, ‘basta-lhe’ terminar numa das posições do pódio.



Mesmo que fique abaixo do terceiro lugar, ainda pode ser campeão, mas, para isso, o neerlandês não poderá vencer. Na pior das hipóteses, Lando Norris ainda poderá festejar, desde que Verstappen fique fora do pódio e Piastri não vá além do terceiro lugar.



Já Max Verstappen tem a vida mais dificultada: numa pista ao jeito de Norris, precisa de um ‘golpe de asa’ e vencer, esperando que o rival não termine nos três primeiros lugares, tal como aconteceu no passado domingo, no Qatar.



O atual tetracampeão mundial tem aspirações desde que termine no pódio, pelo que, se for segundo, precisa que Norris fique em oitavo ou pior e que Piastri não vá além do terceiro lugar.



A última hipótese de o piloto da Red Bull ser campeão é ficar em terceiro, caso Lando Norris não faça melhor do que o nono lugar e Piastri não vença.



O piloto australiano é o que está em pior posição, pois só será campeão se vencer e Lando Norris não fizer melhor do que o sexto lugar. Caso seja segundo classificado, ainda pode festejar, mas precisa que Norris termine abaixo do nono lugar e Verstappen fique fora do pódio.