Verstappen bate os McLaren e conquista oitava `pole` da temporada em Abu Dhabi

O tetracampeão fez a sua melhor volta em 1.22,207 minutos, batendo o líder do campeonato, o britânico Lando Norris (McLaren), por 0,201 segundos, e o australiano Óscar Piastri (McLaren), por 0,230.



Verstappen, que parte para esta derradeira jornada da temporada com 12 pontos de atraso face a Norris, montou pneus novos para o final da qualificação, conseguindo o melhor tempo da sessão para alcançar a 48.ª pole position da carreira.



“Na Q2, utilizei pneus usados e a volta até foi decente. Isso fez com que na Q3 atacasse um pouco mais para chegar a este resultado. Era a única coisa que poderíamos fazer. Maximizámos o carro”, sublinhou o piloto neerlandês, que precisa de vencer e esperar que Lando Norris fique fora do pódio para conquistar um quinto título consecutivo.



O resultado acabou por desiludir o piloto britânico, que foi se mostrando mais rápido do que Verstappen ao longo das sessões de treinos livres.



“É duro. O Max fez um grande trabalho. Estou satisfeito com a volta, mas dececionado por não estar na 'pole'. Não éramos rápidos o suficiente”, lamentou.



Para já, Norris terá de gerir a pressão de partir atrás do principal adversário na luta pelo título, sabendo, também, que o seu companheiro de equipa, Oscar Piastri, está logo atrás, a 16 pontos, e ainda com esperanças.



“Pensarei no título quando chegar o momento certo. Estou desiludido com o segundo lugar e quero ganhar a corrida”, garantiu.



Desde 2021 que o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 não se decidia na última prova, então com Lewis Hamilton (Mercedes) e Max Verstappen na luta, com o neerlandês a levar a melhor depois de uma polémica última volta, após a intervenção do 'safety car' devido a um acidente a cinco voltas do final.



Agora, Hamilton, atualmente na Ferrari, foi eliminado logo na primeira fase da qualificação (Q1), depois de já ter sofrido um acidente durante os treinos livres da manhã.



O britânico George Russell (Mercedes) foi o quarto mais rápido, mas já a quase meio segundo (0,438), com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) em quinto, a 0,523.



O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) foi o sexto, a 0,695, duas milésimas mais rápido do que o brasileiro Gabriel Bortoletto (Kick Sauber).



O GP de Abu Dhabi disputa-se a partir das 13:00 de domingo (hora de Lisboa).



