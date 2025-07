Verstappen conquista pole no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 e iguala Vettel

O campeão mundial foi o mais forte ao longo de toda a sessão e fez a melhor volta na última tentativa, em 1.24,892 minutos, batendo o australiano Oscar Piastri (McLaren), líder do campeonato e segundo na qualificação, por 0,103 segundos, com o britânico Lando Norris (McLaren) em terceiro, a 0,118.



“Foi uma boa qualificação. Teria sido bom ter terminado em primeiro, mas o Max [Verstappen] fez um bom trabalho hoje. Esteve mais rápido do que nós”, concedeu o piloto britânico, que joga em casa.



A competitividade reinante deixa as prestações muito igualadas, com poucas centésimas a poderem fazer diferenças.



“Foram pequenas coisas, pequenas margens, pequenos erros. Ainda assim estou satisfeito com o terceiro lugar. Acho que amanhã [domingo] vai ser divertido. Vai ser uma boa batalha”, frisou.



Com esta ‘pole’, Max Verstappen igualou as 44 que o alemão Sebastian Vettel conquistou ao serviço da Red Bull, para um total de 57 na carreira, que passou ainda por Ferrari, Aston Martin e Toro Rosso, antes da Red Bull.



“Foi complicado com o vento. Esteve sempre a mudar. Mas esta é uma pista em condições, temos de nos comprometer verdadeiramente. Vamos correr, vamos divertir-nos e tentar fazer o melhor que pudermos”, disse Verstappen, no final.



O campeão admite que o seu Red Bull “é mais rápido nas retas”, mas perde um pouco nas curvas de alta velocidade para os McLaren.



“Vamos ver o que acontece amanhã[domingo], se chove ou não, mas obviamente que estou satisfeito com o meu resultado”, concluiu Verstappen.



A sessão ficou marcada pelo acidente de Franco Colapinto (Alpine) que provocou a interrupção da sessão por bandeiras vermelhas. Já Oliver Bearman (Haas), despistou-se de manhã, na terceira sessão de treinos livres, na via das boxes, a 260 quilómetros por hora.



Bearman, com o oitavo melhor tempo, será penalizado em três posições, enquanto Kimi Antonelli, que provocou um acidente com Max Verstappen na ronda anterior, foi sétimo, mas perde duas posições.



Com isso, sobem o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) e o francês Pierre Gasly (Alpine), que foi 10.º.



Pelo meio, terminou o britânico George Russell (Mercedes), na quarta posição, seguido dos dois Ferrari, de Lewis Hamilton (quinto) e Charles Leclerc (sexto).



Com os resultados de hoje, Verstappen soma 44 ‘poles’, na quinta posição da história, a 60 do recordista Lewis Hamilton, que tem 104.



A corrida disputa-se no domingo, a partir das 15:00 horas.