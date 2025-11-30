Verstappen vence no Catar e título de Fórmula 1 decide-se na última corrida

Verstappen, que largou do terceiro lugar da grelha, surpreendeu os dois McLaren com a primeira de duas paragens obrigatórias para trocar de pneus, e venceu com 7,995 segundos de vantagem sobre o australiano Oscar Piastri (McLaren), com o espanhol Carlos Sainz (Williams) num surpreendente terceiro lugar, a 22,665.



Esta sétima vitória de Verstappen na temporada, segunda consecutiva depois da conquistada em Las Vegas, há uma semana, leva a decisão do campeonato para a prova final, dentro de uma semana, em Abu Dhabi.



Piastri partiu da ‘pole position’ e foi na primeira posição que se manteve quando os semáforos da corrida se apagaram.



Mas Verstappen, tetracampeão do mundo, que largou do terceiro posto, aproveitou o facto de estar do lado limpo da pista para surpreender o britânico Lando Norris (McLaren), que partiu do segundo lugar, para se intrometer entre os dois McLaren.



A corrida decidiu-se com um acidente ocorrido na sétima das 57 voltas previstas, quando o francês Pierre Gasly (Alpine) e o alemão Nico Hulkenberg (Kick Sauber) discutiram a posição em pista, terminando com Hulkenberg na escapatória.



O ‘safety car’ foi chamado a controlar o pelotão e Verstappen aproveitou para entrar nas boxes e trocar de pneus pela primeira vez (das duas obrigatórias nesta corrida), surpreendendo a McLaren, única equipa a manter os seus carros em pista.



Devido à degradação extraordinária dos pneus no novo asfalto da pista de Losail, os pilotos estavam obrigados, por regulamento, a fazer um máximo de 25 voltas com cada jogo de pneus.



Todos os outros entraram atrás de Verstappen nas boxes, exceto os McLaren.



Lando Norris ainda questionou, por rádio, se não era a opção errada mas a equipa respondeu que os adversários tinham perdido “a flexibilidade” da estratégia.



A verdade é que a estratégia de Verstappen foi a mais indicada e permitiu ao neerlandês conquistar a 70.ª vitória da carreira e saltar para o segundo lugar da classificação de pilotos, a 12 pontos do líder à entrada da última corrida, quando chegou a estar a 104.



Ao parar para trocar de pneus pela segunda vez, na volta 44 - Piastri parou na 42 -, Lando Norris caiu para o quinto posto, atrás do italiano Kimi Antonelli (Mercedes).



Contudo, viria a conseguir ultrapassar o estreante italiano na penúltima volta, subindo ao quarto lugar com aquela que pode ser a ultrapassagem do campeonato, que lhe garantiu uma vantagem de 12 pontos para Verstappen na última prova em vez dos 10 que teria se terminassem em quinto.



Esses dois pontos permitem que Lando Norris possa ficar em terceiro na última prova e, ainda assim, sagrar-se campeão do mundo pela primeira vez, sem depender do resultado de Verstappen nem de Piastri.



“Na curva 9 entrei um pouco mais depressa e a traseira escorregou. Quase fiz um pião e perdi um lugar para o Lando”, lamentou Antonelli.



Uma ultrapassagem que não disfarçou o desalento na cara de Lando Norris.



“A abordagem para Abu Dhabi será a mesma. Cometemos demasiados erros este fim de semana. Explicação para não parar? Esperança…”, disse o britânico.



Quanto a Verstappen, mantém a mesma confiança que tinha antes da corrida de hoje.



“Tomámos a opção certa em parar durante o safety car. Continuamos na luta até ao fim, vamos ver. Mas não estou muito preocupado com isso”, sublinhou o neerlandês, tetracampeão em título.



O Grande Prémio de Abu Dhabi encerra o campeonato e disputa-se entre sexta-feira e domingo.



(Com Lusa)