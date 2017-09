Vettel conquista "pole position" para o GP de Singapura de F1

Lusa 16 Set, 2017, 16:00 / atualizado em 16 Set, 2017, 17:00 | Motores

Vettel, que há 15 dias perdeu a liderança do Mundial de pilotos para o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), terá a seu lado o holandês Max Verstappen (Red Bull), que cumpriu a melhor volta em 1.39,814.



Hamilton vai sair da quinta posição da grelha (1.40,126), ao lado do seu companheiro de equipa, o finlandês Valtteri Botas (1.40,810).



À frente dos dois pilotos da Mercedes, vão partir o australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) e o finlandês Kimi Raikkonen (Ferrari), que rodaram em 1.39,814 e 1.39,840, respetivamente.



Em 03 de setembro, Hamilton, tricampeão mundial (2008, 2014 e 2015), venceu o Grande Prémio de Itália, e ‘roubou’ a liderança do Mundial de pilotos a Vettel, campeão mundial em 2010, 2011, 2012 e 2013, que segue na segunda posição, com menos três pontos.