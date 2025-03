Vitória atribulada de Norris na Austrália

Numa prova marcada pela chuva e pelos incidentes, Norris bateu o tetracampeão Max Verstappen (Red Bull) por 0,895 segundos, com o britânico George Russell (Mercedes) em terceiro, já a 8,481.



A corrida em Albert Park ficou marcada pelo despiste do franco-argelino Isack Hadjar (Racing Bull) logo na volta de formação, que atrasou a partida do GP em cerca de 15 minutos. O estreante gaulês ficou inconsolável pelo erro cometido com a pista bastante molhada.



A armadilha da chuva apanhou ainda o espanhol Carlos Sainz (Williams) e o australiano Jack Doohan (Alpine) logo na primeira volta, de um total de seis abandonos. Apenas 14 carros cruzaram a linha de meta, dando trabalho extra ao português Rui Marques, diretor de corrida desde o ano passado.



O safety car foi chamado a intervir por três vezes e, no final, o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), o neozelandês Liam Lawson (Red Bull) e o brasileiro Gabriel Bortoleto (Kck Sauber) acabaram todos fora de prova.



Lando Norris, que largou da pole position, segurou o primeiro lugar após o arranque enquanto o seu companheiro de equipa, o australiano Oscar Piastri (McLaren) via-se suplantado pelo neerlandês Max Verstappen, que saltava de terceiro para segundo, ainda que por pouco tempo, sendo ultrapassado após um erro na volta 17.



Desde 2010 que a corrida em Melbourne não tinha água mas, depois do arranque, o asfalto foi secando e os McLaren mostraram que, com piso seco, são virtualmente imbatíveis, cavando uma distância segura para a concorrência, que nunca teve ritmo para acompanhar os ‘papaia’.



Mas a chuva baralhou as contas quando faltavam 17 voltas para o final, pois deixou o asfalto novamente instável mas apenas em algumas zonas do traçado de Albert Park.



Na volta 44 das 57 previstas, o golpe de teatro, com Lando Norris e Oscar Piastri a verem os carros derrapar. Norris conseguiu manter-se à tona mas Piastri ficou preso na relva, perdendo uma volta antes de regressar.



Verstappen chegou-se a Norris, que voltou a parar nas boxes para trocar os pneus duros pelos intermédios enquanto Max assumia a liderança ao ficar em pistas mais duas voltas. O risco não compensou e o tetracampeão seria passado pelo piloto da McLaren quando finalmente parou nas boxes.



Entretanto, o britânico Lewis Hamilton, que teve uma estreia difícil pela Ferrari, ainda passou pela liderança antes de parar para trocar pneus.



As voltas finais foram de grande emoção, com um erro de Norris a permitir nova aproximação de Verstappen.



“Foi incrível. Foi uma corrida dura, especialmente com o Max atrás de mim. Foi stressante, não vou mentir. As condições eram difíceis e imprevisíveis”, frisou Lando Norris.



A vitória traduziu uma gestão defensiva da corrida, que pagou dividendos.



“No ano passado perdemos na Grã-Bretanha e no Canadá nestas condições mas aprendemos com os erros”, disse.



Max Verstappen, apesar de admitir que deveria ter parado uma volta mais cedo para trocar de pneus, assumiu que “teria terminado na segunda posição na mesma”.



“Estamos onde esperava. Falta-nos um pouquinho de ritmo comparado com a McLaren. Mas temos 18 pontos a mais do que tínhamos no ano passado”, apontou.



O estreante italiano Kimi Antonelli (Mercedes) foi uma das surpresas, apesar de perder o quarto lugar devido a uma penalização de cinco segundos devido a uma saída insegura das boxes. O piloto de 17 anos recuperou 11 lugares desde o arranque.



Pior esteve Hamilton que se viu ultrapassado pelo companheiro de equipa, o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), e por Piastri, terminando em 10.º.



Esta foi a quinta vitória de Lando Norris na Fórmula 1, que lidera o campeonato pela primeira vez, com 25 pontos, mais sete do que Max Verstappen.



O campeonato regressa no próximo fim de semana, com o GP da China, o primeiro com corrida sprint.