Vitória de Bulega no Estoril adia título de Toprak Razgatlioglu
O piloto italiano Niccolo Bulega (Ducati) venceu hoje a segunda corrida do fim de semana da prova portuguesa do Mundial de Superbikes disputada no Estoril e adiou a conquista do título pelo turco Toprak Razgatlioglu (BMW).
Bulega venceu esta segunda corrida do fim de semana com autoridade, batendo Toprak por 4,868 segundos, com o espanhol Álvaro Bautista (Ducati) em terceiro, a 15,331.
O piloto turco da BMW, que vai substituir Miguel Oliveira na equipa Prima Pramac Yamaha do Mundial de MotoGP na próxima temporada, ainda venceu a corrida matinal deste domingo, a sprint race, mas foi o adversário da Ducati a vencer a corrida principal de hoje.
A prova do Estoril é a 11.ª e penúltima ronda do campeonato, que se vai decidir em Jerez de la Frontera, em Espanha.
Toprak Razgatlioglu chega na liderança, com 580 pontos, contra os 541 de Bulega.
Na categoria intermédia deste campeonato para motas derivadas de série, a Supersport 600cc, o italiano Stefano Manzi (Yamaha) venceu com grande vantagem a corrida deste domingo e sagrou-se campeão mundial.
Na categoria mais baixa, a Supersport 300cc, o australiano Carter Thompson (Kawasaki) venceu, batendo o líder do campeonato, o espanhol Benat Fernandez (Kove), por 0,010 segundos.
Tomás Alonso (Kaeasaki) foi o único português presente. Terminou na 16.ª posição.
