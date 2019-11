Álex Márquez junta-se ao irmão Marc na equipa oficial da Honda de MotoGP

A Honda anunciou a promoção do espanhol Álex Márquez, campeão mundial de Moto2, à equipa de MotoGP na próxima temporada, na qual será companheiro do seu irmão Marc, seis vezes campeão do mundo de MotoGP.