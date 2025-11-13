Autódromo recebeu 183.000 espetadores, um novo recorde

"Foram quase mais dez mil os espectadores que estiveram no passado fim-de-semana [de 07 a 09 de novembro] no Autódromo Internacional do Algarve a acompanhar a penúltima prova do campeonato do mundo MotoGP", enalteceu o AIA, em comunicado.

A nova cifra explica-se com o "crescimento de afluência em 22% na sexta-feira (07 de novembro) e 11% no sábado (08) - ao longo dos três dias do evento".

A 21.ª edição do Grande Prémio de Portugal, disputado pelo sexto ano consecutivo no AIA, em Portimão, que recebeu uma corrida do campeonato pela sétima vez, ficou marcada pela despedida do piloto português Miguel Oliveira (Yamaha) do público luso, já que em 2026 vai rumar ao Mundial de Superbikes, ao fim de sete anos na categoria `rainha` do motociclismo de velocidade.

"Reforçámos a aposta em criar a melhor experiência para o público com mais áreas de lazer e diversão como a Fan Zone que esteve sempre com animação ao longo dos três dias. A cerimónia de abertura foi única no panorama dos GP`s mais recentes e foi um dos momentos altos de um fim-de-semana que sabíamos ser especial para o Miguel Oliveira e todos os portugueses", comentou o diretor do autódromo algarvio, Miguel Praia, citado na nota.

O diretor do AIA destacou o "trabalho fantástico de toda a equipa" rumo à quebra de um recorde de afluência, que indicou o "bom caminho para criar eventos cada vez melhores e mais apelativos".

O Grande Prémio de Portugal foi conquistado pelo italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que liderou a corrida desde a partida até terminar com 2,853 segundos de vantagem sobre o espanhol Álex Márquez (Ducati), segundo, e 3,188 sobre o também espanhol Pedro Acosta (KTM), terceiro. Miguel Oliveira não foi além da 14.ª posição.