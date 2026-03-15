GP de Portugal de MotoGP adiado devido à guerra no Irão

Em comunicado, a MotoGP, promotora do Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo, anunciou hoje o adiamento do GP do Qatar, inicialmente previsto para o fim de semana de 10 a 12 de abril, para o fim de semana de 06 a 08 de novembro.



Essa mudança no calendário implica que os Grandes Prémios de Portugal e de Valência, últimas duas provas do Mundial de MotoGP, tenham de ser adiados uma semana.



Assim, o GP de Portugal decorre de 20 a 22 de novembro e o de Valência de 27 a 29, encerrando o campeonato.



“Esta decisão foi tomada com grande cuidado e em coordenação com os nossos parceiros. A nossa principal preocupação é a segurança e o bem estar de todos os envolvidos no MotoGP, bem como assegurar que o MotoGP decorre sob os mais altos padrões”, frisou o espanhol Carmelo Ezpeleta, diretor geral da MotoGP.



Ezpeleta agradeceu, ainda, aos responsáveis pelos circuitos de Portimão e de Valência “pela flexibilidade demonstrada” que ajudou “a uma transição suave no calendário”.



Esta decisão teve o apoio da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), presidida pelo português Jorge Viegas.



“Apoiamos totalmente esta decisão de reagendar o GP do Qatar. Tendo em conta a atual situação geopolítica, a salvaguarda dos nossos pilotos, equipas, comissários e adeptos deve estar sempre em primeiro lugar”, disse.



Jorge Viegas mostra-se, ainda, “confiante” que “o acerto no calendário assegura que a prova do Qatar pode ser disputada em segurança e nas melhores condições”.