Jorge Martin vence corrida sprint em Austin e assume liderança no MotoGP
O piloto espanhol Jorge Martin (Aprilia) venceu sábado a corrida sprint do Grande Prémio das Américas de MotoGP, terceira ronda da temporada, e assumiu a liderança do campeonato.
O campeão de 2024, que não vencia há 511 dias, bateu o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) por 0,755 segundos, com o espanhol Pedro Acosta (KTM) em terceiro, a 2,484.
Contudo, a mota de Acosta está sob investigação devido à suspeita de uma pressão irregular nos pneus no final da corrida, pelo que poderá ainda cair para fora dos pontos.
O italiano Fabio DiGiannantonio (Ducati) largou da `pole position` pela segunda corrida consecutiva, mas viu-se surpreendido pelo compatriota Francesco Bagnaia, que assumiu a liderança.
Pouco depois, o espanhol Marc Márquez (Ducati), que largou do sexto lugar, tentou ultrapassar DiGiannantonio, mas acabou por cair e arrastar consigo o italiano.
Lá na frente, seguiram Bagnaia, o líder do campeonato, Marco Bezzecchi (Aprilia) e Pedro Acosta.
Enquanto isso, Jorge Martin ia chegando-se à cabeça da corrida, depois de largar da sétima posição. A quatro voltas do final, era já terceiro classificado, atrás do italiano Bezzecchi, seu companheiro de equipa na Aprilia.
Bezzecchi não aguentou a pressão e foi ao chão, a três voltas do final, numa altura em que Bagnaia tinha ainda mais de um segundo de vantagem.
Mas a escolha de pneus fez a diferença. Bagnaia montou um pneu macio na traseira da Ducati, enquanto Jorge Martin apostou num pneu médio para a Aprilia.
Essa escolha permitiu ao piloto espanhol recuperar o segundo de atraso nas últimas duas voltas e ultrapassar o rival italiano na travagem para a curva 12 na última volta, garantindo a primeira vitória em corridas sprint desde o GP da Malásia de 2024, há 511 dias.
"Arrisquei ao montar um pneu médio, mas, no íntimo, sabia que tinha razão. A Aprilia é uma equipa incrível e estão a ajudar-me a encontrar o meu nível", sublinhou, no final.
Com estes resultados, Jorge Martin saltou para o comando do campeonato, com 57 pontos, mais um do que Marco Bezzecchi, que liderava à chegada a esta jornada.
Marc Marquez ainda retomou a prova, mas fechou a corrida no 17.º posto, fora dos lugares pontuáveis (os nove primeiros).
No domingo, às 21:00, disputa-se a corrida principal.