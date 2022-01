KTM apresenta novas cores de Miguel Oliveira

Esse foi o mote de uma sessão virtual em que a marca austríaca desvendou as novidades para esta temporada, a sexta na categoria rainha do Campeonato do Mundo de Velocidade, com o azul do patrocinador principal a predominar nas motas da equipa oficial enquanto o laranja e o preto se mantêm nas motas da equipa satélite, a Tech3.Num vídeo divulgado pela marca, o português Miguel Oliveira disse que, na classe rainha, “”, pois “”.”, dizia o piloto de Almada.Aos 27 anos, Miguel Oliveira parte para a quarta temporada na categoria rainha, a MotoGP, na qual soma três vitórias, uma delas na temporada passada (GP da Catalunha), e todas conquistadas com a KTM.”, explicou o piloto luso.Nas primeiras declarações divulgadas pela assessoria de imprensa da marca austríaca, Miguel Oliveira recordou que, em 2021, a equipa deu “um enorme passo em frente em quatro corridas”, nas quais conseguiu conquistar “três pódios e uma vitória”.Uma trajetória que foi interrompida devido a uma lesão (fratura no pulso esquerdo), passando as corridas a tornar-se “realmente duras”, nas palavras do português, que soma 15 triunfos em toda a sua carreira no campeonato do mundo, nas três categorias (seis em Moto3, seis em Moto2 e três em MotoGP).Segundo o piloto de Almada, esse foi “um momento de aprendizagem”, admitindo que lhe faltou “consistência”.”, sublinhou.





Passo em frente







Em 2021, Miguel Oliveira terminou no 14.º lugar uma época marcada pela lesão.A própria KTM não gostou das dificuldades técnicas reportadas pelos seus pilotos na segunda metade do campeonato e contratou um novo diretor desportivo, o italiano Francesco Guidotti.”, anunciou a KTM.O espanhol Dani Pedrosa continua como piloto de testes, juntamente com o finlandês Mika Kallio.Miguel Oliveira terá, novamente, o sul-africano Brad Binder como colega de equipa, depois de já terem partilhado as boxes em 2021 e na equipa de Moto2.Já a Tech3 mudou os seus dois pilotos, promovendo o campeão e o vice-campeão da classe intermédia, o australiano Remy Gardner e o espanhol Raul Fernandez para os lugares do italiano Danilo Petrucci e do espanhol Iker Lecuona.Os pilotos enfrentam, agora, os testes de pré-temporada agendados para Sepang, na Malásia, a 5 e 6 de fevereiro, e em Mandalika, na Indonésia, na semana seguinte.

O campeonato arranca a 6 de março em Losail, no Qatar.