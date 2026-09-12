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Marc Márquez vence corrida sprint do GP de San Marino de MotoGP
O espanhol Marc Márquez (Ducati) venceu sábado a corrida sprint do Grande Prémio de San Marino de MotoGP, 14.ª ronda do Campeonato do Mundo de velocidade, e aproximou-se da liderança.
Márquez, que largou da segunda posição da grelha, bateu o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), autor da ‘pole position’, por 1,068 segundos, com o espanhol Jorge Martin (Aprilia) em terceiro, a 3,538.
O campeão do mundo em título, Marc Márquez, arrancou melhor e assumiu o comando da corrida na primeira curva, resistindo à pressão inicial do piloto italiano para completar a primeira volta na liderança.
O mais velho dos irmãos Márquez aumentou progressivamente a vantagem e, já na segunda metade da corrida, dispunha de 1,1 segundos sobre Bezzecchi, enquanto Jorge Martín, líder do campeonato, ocupava o terceiro lugar.
Bezzecchi reagiu e reduziu a diferença para cerca de meio segundo quando faltavam cinco voltas, mantendo o vencedor sob pressão, mas Marc Márquez respondeu com uma sequência de voltas rápidas.
A duas voltas do final, o espanhol estabeleceu a volta mais rápida da corrida e um novo recorde em prova no circuito de Misano, afastando-se definitivamente de Bezzecchi para garantir a vitória.
Marc Márquez compensou, assim, o erro cometido na corrida sprint de 2025, quando caiu enquanto liderava, aproximando-se de Jorge Martín na classificação do Mundial.
Bezzecchi terminou na segunda posição, alcançando o seu primeiro resultado entre os dois primeiros numa corrida sprint esta temporada, enquanto Martín foi terceiro, a 2,4 segundos do companheiro de equipa.
O italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati) ficou a menos de meio segundo do pódio, terminando na quarta posição, à frente do espanhol Álex Márquez (Ducati), quinto.
O também espanhol Pedro Acosta (KTM) foi sexto, depois de se envolver num intenso duelo com Fermín Aldeguer (Ducati) durante as primeiras voltas.
Os dois pilotos chegaram a tocar-se em várias curvas e Aldeguer perdeu posições para Álex Márquez, Acosta e Raúl Fernández (Aprilia), acabando por terminar no oitavo lugar.
Raúl Fernández foi sétimo, enquanto o italiano Luca Marini (Honda), nono, conquistou o último ponto atribuído na corrida sprint.
Com os resultados da corrida sprint, os três primeiros classificados do Mundial, Jorge Martín, Marc Márquez e Marco Bezzecchi, ficaram separados por 22 pontos.
A corrida principal do GP de San Marino, 14.ª das 22 rondas do Mundial de MotoGP, disputa-se no domingo, a partir das 14:00 locais (13:00 em Lisboa).
O campeão do mundo em título, Marc Márquez, arrancou melhor e assumiu o comando da corrida na primeira curva, resistindo à pressão inicial do piloto italiano para completar a primeira volta na liderança.
O mais velho dos irmãos Márquez aumentou progressivamente a vantagem e, já na segunda metade da corrida, dispunha de 1,1 segundos sobre Bezzecchi, enquanto Jorge Martín, líder do campeonato, ocupava o terceiro lugar.
Bezzecchi reagiu e reduziu a diferença para cerca de meio segundo quando faltavam cinco voltas, mantendo o vencedor sob pressão, mas Marc Márquez respondeu com uma sequência de voltas rápidas.
A duas voltas do final, o espanhol estabeleceu a volta mais rápida da corrida e um novo recorde em prova no circuito de Misano, afastando-se definitivamente de Bezzecchi para garantir a vitória.
Marc Márquez compensou, assim, o erro cometido na corrida sprint de 2025, quando caiu enquanto liderava, aproximando-se de Jorge Martín na classificação do Mundial.
Bezzecchi terminou na segunda posição, alcançando o seu primeiro resultado entre os dois primeiros numa corrida sprint esta temporada, enquanto Martín foi terceiro, a 2,4 segundos do companheiro de equipa.
O italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati) ficou a menos de meio segundo do pódio, terminando na quarta posição, à frente do espanhol Álex Márquez (Ducati), quinto.
O também espanhol Pedro Acosta (KTM) foi sexto, depois de se envolver num intenso duelo com Fermín Aldeguer (Ducati) durante as primeiras voltas.
Os dois pilotos chegaram a tocar-se em várias curvas e Aldeguer perdeu posições para Álex Márquez, Acosta e Raúl Fernández (Aprilia), acabando por terminar no oitavo lugar.
Raúl Fernández foi sétimo, enquanto o italiano Luca Marini (Honda), nono, conquistou o último ponto atribuído na corrida sprint.
Com os resultados da corrida sprint, os três primeiros classificados do Mundial, Jorge Martín, Marc Márquez e Marco Bezzecchi, ficaram separados por 22 pontos.
A corrida principal do GP de San Marino, 14.ª das 22 rondas do Mundial de MotoGP, disputa-se no domingo, a partir das 14:00 locais (13:00 em Lisboa).