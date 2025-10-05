Miguel Oliveira 11.º em vitória histórica de Fermin Aldeguer na Indonésia
O piloto português Miguel Oliveira (Yamaha) foi hoje 11.º classificado no Grande Prémio da Indonésia de MotoGP, 18.ª ronda da temporada, ganho pelo espanhol Fermin Aldeguer (Ducati), que se estreou a vencer no ano de estreia.
Oliveira terminou a 19,769 segundos de Aldeguer, que se tornou no segundo piloto mais novo de sempre a vencer uma corrida de MotoGP, com 20 anos e 183 dias, e que deixou Pedro Acosta (KTM) no segundo lugar, a 6,987 segundos, com Alex Márquez (Ducati) em terceiro, a 7,896.
O virtual campeão, o espanhol Marc Márquez (Ducati), foi abalroado pelo italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) na primeira volta e desistiu, sofrendo uma fratura na clavícula direita.