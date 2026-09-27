Miguel Oliveira abandona segunda corrida de Superbikes em Cremona após queda

Oliveira caiu na curva 10 do circuito de Cremona, depois de ter recuperado três posições na volta inaugural, passando do oitavo lugar da grelha de partida para o quinto.



O português ganhou duas posições no arranque e subiu mais um lugar ainda na primeira volta, antes do incidente que pôs fim à sua participação.



Foi a segunda queda com abandono de Miguel Oliveira neste fim de semana de competição, o antepenúltimo da temporada, já que também tinha desistido da primeira corrida principal, disputada no sábado, pelo mesmo motivo.



Na corrida Superpole, realizada de manhã, o piloto da BMW terminou em oitavo, recuperando uma posição face ao lugar de partida, resultado que lhe garantiu essa posição na grelha para a prova que acabou por abandonar precocemente.



