Miguel Oliveira despede-se do público português no Algarve com 14.º lugar
O piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) venceu hoje o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, penúltima ronda da temporada, em que Miguel Oliveira (Yamaha) se despediu do público português com um 14.º lugar.
Na 21.ª prova do Mundial, Bezzecchi conseguiu uma vitória `à Oliveira`, imitando aquilo que o português fez no Autódromo Internacional do Algarve (AIA) em 2020, liderando desde a partida até terminar com 2,853 segundos de vantagem sobre o espanhol Alex Márquez (Ducati), segundo, e 3,188 sobre o também espanhol Pedro Acosta (KTM), terceiro.
O espanhol Marc Márquez (Ducati), ausente desta prova por lesão, que já era campeão desde o Japão, tem agora 100 pontos de vantagem sobre o irmão Alex, que é segundo, com Marco Bezzecchi a ficar a dois pontos de garantir o terceiro lugar do campeonato.