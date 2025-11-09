Miguel Oliveira despede-se do público português no Algarve com 14.º lugar

O piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) venceu hoje o Grande Prémio de Portugal de MotoGP, penúltima ronda da temporada, em que Miguel Oliveira (Yamaha) se despediu do público português com um 14.º lugar.

Foto: José Sena Goulão - Lusa

Na 21.ª prova do Mundial, Bezzecchi conseguiu uma vitória `à Oliveira`, imitando aquilo que o português fez no Autódromo Internacional do Algarve (AIA) em 2020, liderando desde a partida até terminar com 2,853 segundos de vantagem sobre o espanhol Alex Márquez (Ducati), segundo, e 3,188 sobre o também espanhol Pedro Acosta (KTM), terceiro.

O espanhol Marc Márquez (Ducati), ausente desta prova por lesão, que já era campeão desde o Japão, tem agora 100 pontos de vantagem sobre o irmão Alex, que é segundo, com Marco Bezzecchi a ficar a dois pontos de garantir o terceiro lugar do campeonato.

