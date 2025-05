Miguel Oliveira foi 13.º nos treinos cronometrados do GP de Inglaterra de MotoGP

O piloto natural de Almada, que chegou a rodar entre os 10 mais rápidos, acabou o dia a 0,704 segundos do mais rápido, o espanhol Alex Márquez (Ducati), que bateu o recorde do circuito britânico e deixou o francês Fábio Quartararo (Yamaha) na segunda posição, a 0,047 segundos, com o australiano Jack Miller (Yamaha) em terceiro, a 0,347.

O líder do campeonato, o espanhol Marc Márquez (Ducati), caiu durante a sessão e fechou o treino na quarta posição, a 0,360 segundos do irmão.

Os treinos cronometrados apuraram os 10 mais rápidos para a segunda fase da Qualificação (Q2), no sábado, enquanto os restantes terão de disputar a primeira fase, a Q1.

É o caso de Miguel Oliveira, único dos quatro pilotos da Yamaha a falhar o acesso à Q2, mas a demonstrar uma subida de forma face ao GP de França de há duas semanas, em que regressou à competição após três jornadas de ausência devido a lesão.

O português terá de tentar um dos dois primeiros lugares da Q1 que dão acesso à fase seguinte.

De fora ficou o japonês Ai Ogura (Aprilia), devido a um traumatismo no joelho direito sofrido na sequência de uma queda nos treinos livres da manhã.

O piloto nipónico foi considerado apto e deverá voltar a competir já este sábado.

Para sábado está, também, prevista a realização da corrida sprint.